Marathon получила крупное обновление: Bungie тестирует новый PvE-режим перед запуском третьего сезона

Bungie выпустила масштабное межсезонное обновление 1.1.5 для Marathon, главным нововведением которого стал экспериментальный PvE-режим Vault Breaker. Разработчики называют его тестовой площадкой для будущих идей, а доступен он будет ограниченное время — до 4 августа.

События Vault Breaker разворачиваются на карте «Крио-архив», впервые представленной в конце марта. Игрокам предстоит исследовать локацию в одиночку или вместе с друзьями, проходя испытания с элементами «роглайт»-прогрессии. При этом режим отличается от основной игры отсутствием возможности вынести добытый лут, что смещает акцент с накопления ресурсов на сам процесс прохождения и эксперименты с тактикой.

Обновление также переработало систему развития Бегунов. Благодаря новой функции Cradle Evolution игроки могут сбросить прогресс до первого уровня, получив взамен дополнительное очко максимальной энергии и доступ к уникальным косметическим наградам. Всего такую процедуру можно выполнить семь раз.

Не обошлось и без традиционной балансировки. Bungie усилила дробовик WSTR, одновременно ослабив боевой пистолет D54 и Misriah 2442. Кроме того, были введены ограничения на стартовое снаряжение: теперь отправиться на задание не получится, если в инвентаре находится более двух гранат и купольных щитов.

В Bungie уже подтвердили, что Vault Breaker станет основой для полноценного PvE-режима, который планируют добавить с началом третьего сезона Marathon. Его запуск намечен на 22 сентября, а нынешнее обновление должно помочь разработчикам собрать отзывы игроков и доработать новую игровую активность перед полноценным релизом.