Marathon получила самые низкие оценки на Metacritic среди основных игр Bungie - всего 72 балла из 100

У extraction-шутера Marathon от студии Bungie наконец-то сформировался рейтинг на агрегаторе Metacritic.

Игра получила всего 72 балла из 100 возможных. Это худший результат среди всех основных игр студии. Предыдущий антирекорд принадлежал оригинальной Destiny, которая заработала 75 баллов.

Тем временем на OpenCritic ситуация чуть лучше - 76/100 баллов.