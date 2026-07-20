Marathon получит экспериментальный PvE-режим Vault Breaker с 21 июля по 4 августа

Bungie готовится к запуску экспериментального PvE-режима для Marathon — Vault Breaker. Он станет доступен 21 июля в рамках обновления 1.1.5 и продлится до 4 августа. Режим призван дать игрокам передышку от постоянного PvPvE-напряжения и протестировать механику перед полноценным PvE-режимом в третьем сезоне.

По структуре Vault Breaker — это рогалик. Игроки в одиночку, парами или тройками проникают в Криоархив и проходят хранилища с растущей сложностью. Внутри они собирают «Данные хранилища» — новую валюту. На неё можно улучшать «Спонсированный набор» (экипировку для захода), делая его сильнее с каждой попыткой. Либо тратить данные в арсенале Vault Breaker на предметы и оружие, которые затем пригодятся в обычных режимах.

Важно: весь лут, найденный в хранилищах, остаётся внутри режима. Вывозить можно только валюту. Данные бывают двух тиров: первый даётся за убийство командиров UESC и вывоз из хранилищ, второй — только за прохождение серии хранилищ и успешную эвакуацию.

Режим временный — он просуществует всего две недели. Если он покажет себя хорошо, Bungie, скорее всего, сделает его постоянным в третьем сезоне. Для входа не нужен высокий уровень Бегуна — можно пробовать сразу.