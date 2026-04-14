Marathon получит экспериментальный режим с ограниченным снаряжением уже 15 апреля

Разработчики Marathon анонсировали новый экспериментальный режим, который появится в игре 15 апреля и будет доступен до конца месяца. Режим получил название Free Kit Frenzy Dire Marsh Sponsored Experimental Queue.

Главная особенность режима — жёсткие ограничения на экипировку. Игроки смогут заходить в матчи только с базовыми «белыми» наборами снаряжения, предоставляемыми игрой. Это должно выровнять стартовые условия и сместить акцент на развитие персонажа уже по ходу матча.

По задумке разработчиков, эксперимент позволит лучше изучить раннюю экономику и баланс лута, а также поведение игроков в условиях «от нуля к герою». Отдельное внимание команда уделит тому, как меняется прогресс и насколько эффективно игроки адаптируются к ограниченным ресурсам.

Режим будет доступен только на карте Dire Marsh и поддерживает игру в формате дуо и трио. В студии отмечают, что результаты теста могут повлиять на будущие изменения, включая развитие полноценного режима для команд из двух игроков во втором сезоне.