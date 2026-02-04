Marathon получит коллекционное издание с уникальными физическими и цифровыми бонусами

Bungie раскрыла детали коллекционного издания своей грядущей экстракшен-игры Marathon, релиз которой намечен на 5 марта. Специальное издание включает эксклюзивные физические и цифровые предметы, вдохновлённые вымышленной корпорацией Sekiguchi Genetics.

В набор вошли статуэтка «Бегуна» в масштабе 1/6, миниатюрная модель «Тканого червя» (WeaveWorm) и комплект цифровых наград, которые можно использовать в игре. Коллекционное издание призвано погрузить фанатов в мир Marathon ещё глубже, сочетая реальный мерч с игровым контентом.

Подробный список всех предметов и их описание Bungie опубликовала в официальном блоге PlayStation, чтобы поклонники могли заранее оценить, стоит ли приобретать лимитированное издание.