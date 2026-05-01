Marathon привлёк более 2,2 миллиона игроков в первый месяц - ПК стал главной платформой шутера

Экстракшн-шутер Marathon от Bungie показал уверенный старт по количеству аудитории в первый месяц после релиза, несмотря на смешанные оценки и активные обсуждения в сообществе.

По данным аналитической компании Ampere Analysis, на которые ссылаются отраслевые источники, в течение первого месяца игра привлекла более 2,2 миллиона игроков. Из них около 1,1 миллиона пришлось на ПК-версию, примерно 660 тысяч — на PlayStation 5, и около 525 тысяч — на Xbox Series X|S.

Аналитики отмечают, что ПК стал крупнейшей платформой для проекта, почти вдвое опередив консоль Sony. Такой разрыв не стал неожиданностью, поскольку ранее уже сообщалось о высокой популярности игры среди пользователей компьютеров.

При этом важно, что точные данные о продажах не раскрываются ни разработчиками, ни PlayStation, поэтому цифра в 2,2 миллиона отражает именно количество привлечённых игроков, а не подтверждённые продажи копий.

Несмотря на отсутствие официальной статистики, аналитики предполагают, что проект мог преодолеть отметку в несколько миллионов проданных копий, что делает старт Marathon коммерчески значимым, хотя и, возможно, ниже ожиданий издателя.

На фоне обсуждений показателей Bungie продолжает активно поддерживать игру обновлениями и изменениями баланса. Разработчики регулярно реагируют на отзывы сообщества, стараясь развивать игровой процесс и делать ключевые режимы более доступными для новых игроков.