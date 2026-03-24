Marathon раскрывает стиль: Bungie показала кинематографический ролик скрытного Разведчика

Студия Bungie представила новый кинематографический ролик Thief Shell для своего экстракшн-шутера Marathon. Видео посвящено одному из архетипов персонажей — оболочке Разведчика, ориентированному на скрытное перемещение, сбор ресурсов и выживание в опасной среде.

Действие игры разворачивается в мрачной научно-фантастической вселенной на заброшенной колонии Тау Кита IV. Игроки, известные как «Бегуны», будут исследовать территорию, добывать ценные ресурсы и сталкиваться не только с другими участниками, но и с враждебными силами безопасности UESC.

Ключевая особенность Marathon — система «шеллов», представляющих собой настраиваемые архетипы. Их можно адаптировать под свой стиль игры с помощью оружия, модификаций, ядер и имплантатов. Проект поддерживает как одиночное прохождение, так и кооператив, а также предлагает механику нестабильных альянсов через голосовой чат по близости.

Главной целью вылазок станет загадочный корабль «Марафон», зависший над планетой. Новый ролик подчёркивает атмосферу и вариативность геймплея, намекая на глубокую тактическую составляющую будущего релиза.