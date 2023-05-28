Marathon, следующая игра Bungie не будет прямым продолжением: последние новости от команды ©

На прошедшей презентации PlayStation Showcase команда Bungie представила новый научно-фантастическом PVP-шутер Marathon.

Из первых подробностей мы знаем, что «в Marathon игроки сражаются друг с другом в роли кибернетических наемников, известных как Бегуны, которые будут исследовать затерянную колонию на планете Тау Кита IV в поисках богатства, славы и позора. Marathon в настоящее время в разработке для PlayStation 5 и ПК, с кросс-плеем и кросс-сохранением». По словам гейм-директора Кристофера Барретта, Bungie еще далека от завершения работы над игрой.

Из последних заявлений представителя команды Marathon стало известно, что «это не прямое продолжение оригиналов, а нечто, безусловно, принадлежащее той же вселенной. Наша цель — создать что-то невероятное для новых игроков в мире Marathon и для тех, кто годами ждал новых историй в этой вселенной».