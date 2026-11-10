Marathon станет бесплатной на неделю в честь запуска третьего сезона

Bungie объявила, что Marathon вновь можно будет опробовать бесплатно. В честь запуска третьего сезона разработчики проведут неделю открытого доступа, в течение которой любой желающий сможет играть без покупки шутера.

Акция Open Play Week пройдёт с 8 по 15 декабря. Аналогичное предложение уже действовало на старте второго сезона, и теперь Bungie собирается повторить его, чтобы познакомить с новым контентом ещё больше игроков.

В течение бесплатной недели пользователям будет доступно всё содержимое сезона Symbiosis. Среди нововведений — PvE-режим Expeditions, новая оболочка бойца Bishop, обновлённая карта Perimeter, а также новое снаряжение и награды.

Разработчики также рассчитывают, что акция поможет привлечь новых игроков и позволит действующим пользователям пригласить друзей. При покупке Marathon после завершения бесплатного периода весь полученный прогресс и разблокированные предметы сохранятся.

Сейчас Marathon продаётся за $40, поэтому временный бесплатный доступ станет возможностью познакомиться с игрой без первоначальных затрат.