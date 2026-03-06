ЧАТ ИГРЫ
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4 160 оценок

Marathon стартовал в Steam с онлайном более 86 тысяч игроков и 85% положительных отзывов

IKarasik IKarasik

Научно-фантастический шутер Marathon от студии Bungie демонстрирует уверенный старт в Steam. Согласно данным сервиса SteamDB, в первые дни после релиза пиковый онлайн игры достиг 86 712 пользователей одновременно.

Параллельно формируется и пользовательский рейтинг. Сейчас игра имеет 85,8% положительных отзывов в Steam. Всего пользователи оставили более 2,5 тысячи рецензий, из которых 2171 — положительные, а 359 — отрицательные. Общий рейтинг проекта на SteamDB составляет 82,43%.

Несмотря на отдельные критические замечания, в целом аудитория встретила новый PvPvE-экстракшн-шутер достаточно тепло. Игроки особенно отмечают атмосферу научной фантастики, дизайн локаций и напряжённые вылазки, где приходится одновременно сражаться с ИИ-противниками и другими командами.

Состоялся релиз научно-фантастического шутера Marathon

Ранее Marathon вышел на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, став новым проектом создателей серий Halo и Destiny.

5
8
Комментарии:  8
ОгурчикЮрец

Сервера наплыва не выдержали.

А как же хваленые возгласы о том что в чартах продаж, игра выбралась.

1 день для онлайн игры, это ни что.

Тут уже надо продолжительность этого онлайна смотреть.

Если через неделю так и будет, ну может есть шанс у игры.

3
Destroited

через месяц будут слезливые новости о том что онлайн упал ниже плинтусного таракана

3
QuerulousLytton

У Хайгуарда старт был получше.

Allexandrr

Стримеров как гуана, они а копейку стримят все новинки, показатель через месяц покажите там многие игры и не вспомнят как назывались.

-zotik-

Через недели две три ясно будет что за игра

