Marathon стартовал в Steam с онлайном более 86 тысяч игроков и 85% положительных отзывов

Научно-фантастический шутер Marathon от студии Bungie демонстрирует уверенный старт в Steam. Согласно данным сервиса SteamDB, в первые дни после релиза пиковый онлайн игры достиг 86 712 пользователей одновременно.

Параллельно формируется и пользовательский рейтинг. Сейчас игра имеет 85,8% положительных отзывов в Steam. Всего пользователи оставили более 2,5 тысячи рецензий, из которых 2171 — положительные, а 359 — отрицательные. Общий рейтинг проекта на SteamDB составляет 82,43%.

Несмотря на отдельные критические замечания, в целом аудитория встретила новый PvPvE-экстракшн-шутер достаточно тепло. Игроки особенно отмечают атмосферу научной фантастики, дизайн локаций и напряжённые вылазки, где приходится одновременно сражаться с ИИ-противниками и другими командами.

Ранее Marathon вышел на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, став новым проектом создателей серий Halo и Destiny.