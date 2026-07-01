Marathon теряет игроков в Steam - более 90% ушли с момента релиза

Официальной информации о продажах Marathon нет, но цифры из Steam далеко не внушают оптимизма, учитывая, что в последние дни игра, похоже, потеряла более 90% игроков.

Данные взяты из SteamDB и касаются, в частности, одновременно подключённых пользователей, то есть не общего числа пользователей, а тех, кто играет в игру одновременно, что является важным фактором для игры, ориентированной на соревнования и многопользовательский онлайн-режим.

В частности, давайте рассмотрим пиковые значения количества пользователей, которые являются важным показателем состояния онлайн-многопользовательской игры в Steam, а также одним из немногих показателей, которые мы можем отслеживать практически в режиме реального времени.

Согласно SteamDB, недавний пик количества одновременно играющих пользователей Marathon составил 7898 человек, что составляет менее одной десятой от пикового значения, зафиксированного в период запуска игры, когда в ней играли 88 337 человек.

Тенденция, как всегда с играми Steam, имеет синусоидальный характер, поскольку она зависит от часовых поясов по всему миру, с более высокими показателями ночью. В целом, однако, в последнее время количество игроков резко снижается, достигнув исторического минимума чуть более 2700 человек.

Менее чем за четыре месяца с момента запуска 6 марта, показатели Marathon неуклонно снижались, лишь частично восстановившись в начале июня с запуском 2-го сезона. Однако это, похоже, не сильно помогло, поскольку тенденция сразу же вернулась в отрицательную зону.

Очевидно, это лишь частичная картина, поскольку она касается только версии для ПК, но даже на консолях Marathon не фигурирует в рейтинге самых популярных игр, за исключением очень низких позиций.

Вкратце, если единственный способ для Bungie выжить — это поддерживать Marathon, как недавно заявил один из бывших сотрудников, ситуация выглядит неблагоприятной, особенно учитывая, что команда уже практически вдвое сократилась из-за недавних увольнений в Sony.