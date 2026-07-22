Marathon вернула часть игроков после выхода нового PvE-режима

После выхода крупного обновления с новым PvE-режимом Vault Breaker онлайн Marathon заметно вырос. На пике в Steam одновременно находились почти 15 тысяч игроков — это примерно втрое больше, чем до выхода обновления.

Новый режим позволяет проходить задания в одиночку или в команде без столкновений с другими игроками, что должно привлечь аудиторию, которой не нравился основной формат PvPvE.

Несмотря на рост, показатели игры остаются скромными для крупного онлайн-проекта. Для сравнения, Marvel Rivals регулярно собирает более 100 тысяч одновременных игроков, а Apex Legends — около 200 тысяч ежедневно.

До выхода обновления онлайн Marathon в Steam нередко опускался даже ниже Starfield — одиночной RPG от Bethesda, которая вышла почти три года назад. После релиза Vault Breaker игре Bungie удалось вновь обойти Starfield по числу одновременных игроков.

При этом делать окончательные выводы пока рано. Статистика Steam не учитывает пользователей PS5 и Xbox, где также доступна Marathon. Однако аналитики отмечают, что одного скачка онлайна после обновления может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить игре стабильное будущее.