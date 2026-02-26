Marathon ворвался в топ продаж Steam и обошёл ARC Raiders за неделю до релиза

Новый extraction-шутер от Bungie — Marathon — уверенно стартовал ещё до официального выхода. За неделю до релиза проект поднялся в чарте самых продаваемых игр Steam и уже обгоняет ряд громких мультиплеерных тайтлов.

На момент публикации Marathon занимает третье место в списке бестселлеров Steam в США и шестое — в Великобритании. При этом игре удалось опередить ARC Raiders от Embark Studios, который сейчас располагается на пятой строчке американского рейтинга. Примечательно, что ARC Raiders вышла почти три месяца назад, тогда как Marathon только готовится к запуску.

Кроме того, новинка от Bungie продаётся лучше таких популярных сетевых проектов, как Helldivers 2, Marvel Rivals и Apex Legends. Выше в чарте сейчас находятся лишь Resident Evil Requiem, релиз которого намечен на ближайшие дни, и бессменный хит Counter-Strike 2.

Рост интереса к Marathon выглядит особенно показательным на фоне непростого периода для студии. В последние месяцы Bungie сталкивалась с управленческими перестановками и репутационными сложностями, однако, судя по динамике продаж, проекту удалось вернуть доверие аудитории.

Перед релизом разработчики также проводят финальный серверный стресс-тест, который позволит игрокам опробовать игру и проверить стабильность инфраструктуры. Судя по позициям в чартах, интерес к новому шутеру более чем серьёзный — и старт может оказаться весьма громким.