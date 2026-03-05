Marathon ворвался в топ продаж Steam перед официальным запуском, обогнав Resident Evil Requiem

Шутер Marathon от студии Bungie стремительно поднялся в чартах Steam и стал самым продаваемым новым релизом платформы ещё до официального запуска. Игра сумела сместить с лидирующей позиции Resident Evil Requiem, которая удерживала первое место среди платных новинок на протяжении последней недели.

По данным рейтинга продаж Steam, Marathon сейчас занимает второе место в общем списке самых прибыльных игр сервиса. Лидером остаётся Counter-Strike 2, однако его позиции в основном обеспечиваются внутриигровыми микротранзакциями. Если учитывать только продажи премиальных игр, то новый проект Bungie фактически находится на вершине списка.

Дополнительный интерес вызывает и стоимость игры. Стандартное издание Marathon продаётся примерно за 40 долларов, а расширенная версия — за 60 долларов. Это означает, что для достижения высоких позиций в чарте игре необходимо продаваться большим количеством копий по сравнению с большинством полноценных релизов по стандартной цене.

Ещё неделю назад Marathon находился значительно ниже в рейтинге — примерно на 80-й позиции. Резкий рост популярности связывают с недавними открытыми тестами серверов, которые привлекли большое количество игроков и повысили интерес к проекту.

В то же время тестирование не обошлось без критики. Многие пользователи жаловались на перегруженный интерфейс и сложночитаемые шрифты. Разработчики уже заявили, что приняли отзывы игроков во внимание, однако полностью менять визуальный стиль меню не планируют.

Официальный запуск Marathon должен состояться уже в ближайшие часы на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S. Если интерес игроков сохранится, у нового extraction-шутера есть все шансы закрепиться среди самых популярных новинок платформы.