Marathon выйдет 5 марта: Bungie официально объявила дату релиза и раскрыла состав Deluxe-издания

Bungie официально объявила дату выхода Marathon — командного экстракшен-шутера от первого лица. Игра поступит в продажу 5 марта и будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam). Стандартное издание оценили в $39,99 / €39,99 / £34,99.

Одновременно с релизом появится и Deluxe Edition за $59,99 / €59,99 / £44,99. В его состав войдёт премиальный пропуск наград, 200 жетонов SILK, а также набор косметических предметов для оружия и персонажей. Покупатели получат стили MIDNIGHT DECAY для дробовика Misriah 2442 и штурмовой винтовки Overrun AR, а также эксклюзивные оболочки для бегунов — Vandal, Destroyer, Assassin и Thief.

Кроме того, в магазине Bungie будет продаваться лимитированное коллекционное издание, созданное в сотрудничестве с PureArts. В него войдёт детализированная статуэтка Thief Runner Shell в масштабе 1/6.

Marathon — это новый проект авторов Halo и Destiny, действие которого разворачивается на заброшенной колонии Тау Кита IV. Игрокам предстоит объединяться в отряды по три человека, выбирать кибернетических наёмников-бегунов с уникальными способностями и сражаться как с другими командами, так и с враждебными силами безопасности. Главная цель — добыть ценный лут и успешно эвакуироваться, сохранив награды для будущих вылазок.

Bungie обещает фирменную стрельбу, доступную для игроков любого уровня, разнообразные карты, рейтинговый режим уже в первом сезоне и серьёзный упор на честную игру благодаря античиту и выделенным серверам.