Marathon занял четвёртое место в чарте продаж США за март 2026 года

По данным аналитической компании Circana, мартовский рейтинг продаж видеоигр в США оказался насыщен громкими релизами, однако одним из главных событий стал уверенный дебют Marathon.

Проект от Bungie стартовал сразу с четвёртого места в общем чарте, уступив только крупным ежегодным франшизам и недавним хитам. Для новой игры это заметное достижение, особенно с учётом высокой конкуренции на рынке.

Лидером месяца стал MLB The Show 26, которому удалось возглавить список всего за пару недель после релиза. Вторую позицию занял Resident Evil: Requiem, ранее доминировавший в феврале, а третье место досталось WWE 2K26. Замкнула пятёрку Pokémon: Pokopia.

В топ-20 также вошли новые релизы, включая Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection и Crimson Desert. Кроме того, в рейтинг вернулись Death Stranding 2: On the Beach и Mario Kart World.

При этом в чарте по-прежнему удерживаются проверенные хиты — такие как Minecraft, Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption II, демонстрируя стабильный спрос спустя годы после выхода.