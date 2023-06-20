Механика кислорода, система повреждение и другие детали нового шутера Marathon от Bungie ©

Создатели знаменитой серии Halo и Destiny, студия Bungie, в мае представила свой следующий амбициозный проект под названием Marathon. Разработчики вновь берутся за соревновательный шутер от первого лица и обещают принести инновационный взгляд на устоявшийся формат PvP с элементами выживания. В Bungie пока не спешат раскрывать главные особенности проекта, однако вместо них это сделает авторитетный инсайдер. Проверенный автор утечек Том Хендерсон поделился новыми подробностями шутера Marathon, которые ему удалось узнать из собственных источников в студии.

Marathon будет использовать знакомый игровой процесс из Escape from Tarkov. В ходе матча определенное количество игроков будет отправлено на локацию, где их главной целью станет поиск ценной добычи и убийство конкурентов. Как отмечает Хендерсон, геймплей шутера действительно напоминает знаменитую формулу по сбору лута в Battlestate, однако в этой игре будет ряд существенных отличий и совершенно иная динамика.

Главным ограничением для игроков в Marathon станет не инвентарь или пушки, а отсутствие воздуха на планете, где происходят события шутера. В начале каждого матча игроки будут появляться с ограниченным запасом кислорода, что должно побуждать игроков к действию и постоянному перемещению по всей карте. Если весь кислород будет израсходован, персонаж начнет терять здоровья, но среди лута можно будет отыскать баллоны с кислородом и предметы для восстановления здоровья. Лишнее баллоны можно будет забрать с собой и применить уже для новой вылазки.

Поскольку механика кислорода в Marathon является важным элементом игры, разработчики добавили в шутер продвинутую система повреждений. В ходе перестрелки игроки могут получить повреждение кислородного баллона, что может сильно ускорить расход кислорода. Кроме этого, персонажи смогут получить различные серьезные повреждения, например, контузию.

По словам инсайдера, через Marathon студия Bungie стремится подарить геймерами "идеальную игру-сервис" с высокой реиграбельностью и постоянной поддержкой, которая будет обеспечивать проект контентными нововведениями.