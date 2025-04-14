"Мы подвели. Пожалуйста, не наказывайте других за наши ошибки": бывший разработчик Concord встал на защиту Marathon

Бывший художник неудавшейся игры Concord выступил в защиту нового шутера Marathon от Bungie, который ещё не вышел, но уже подвергся критике.

Marathon, перезапуск одноимённой игры 1994 года, будет PvP-шутером с механиками лут-экстраккшена и полной кроссплатформенной поддержкой. Альфа-тест пройдёт с 23 апреля по 4 мая 2025 года, а релиз запланирован на 23 сентября.

Пользователь под ником MrSpug, ранее работавший над Concord, призвал не судить Marathon заранее и похвалил Bungie за смелость. Он назвал неудачу Concord «разбивающей сердце», но подчеркнул, что это не повод «наказывать других разработчиков за это».

Несмотря на скепсис части геймеров, большинство пользователей поддержали Spug'а, осудив волну негатива и беспочвенные обвинения в «злом умысле» со стороны разработчиков.