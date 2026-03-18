Нерф дробовика, карта Cryo Archive на подходе: в Marathon вышел важный патч 1.0.5

Студия Bungie выпустила обновление 1.0.5 для Marathon (2026), заметно изменив баланс и подготовив почву для нового контента. Главным событием стал серьёзный нерф дробовика WSTR, который ранее доминировал в PvP-сражениях.

Разработчики снизили урон оружия на дистанции, а также уменьшили влияние автоприцеливания на разброс дроби. Дополнительно переработан мод «Оппортунист»: теперь он больше не даёт бесконечные патроны без ограничений — вместо этого введено время перезарядки.

В игру уже добавлена новая карта «Криоархив», однако доступ к ней пока закрыт. Чтобы открыть локацию, сообществу предстоит выполнить специальные условия-головоломки. Игрокам потребуется достичь 25 уровня, разблокировать все шесть фракций и отправляться на вылазки со снаряжением стоимостью не менее 5000 кредитов.

Также Bungie вернула нормальную слышимость боя, отменив прежние изменения, из-за которых матчи превращались в непрерывные PvP-столкновения. Для одиночных игроков добавили возможность активировать эвакуационный маяк даже в критическом состоянии.

Обновление делает игровой процесс более сбалансированным и поднимает ставки перед открытием новой локации.