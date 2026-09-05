Низкий онлайн Marathon начал мешать новичкам и матчмейкингу

Падение онлайна Marathon уже начинает влиять на игровой процесс. По данным, приведённым Forbes, пиковое число игроков в Steam составило всего 3261 человек. При такой аудитории матчмейкингу становится сложнее подбирать игроков одинакового уровня.

Главная проблема возникает с новичками. В игре недостаточно менее опытных пользователей, чтобы постоянно формировать отдельные матчи для них. Если система будет слишком строго учитывать уровень игроков, ожидание может стать слишком долгим, поэтому она чаще отправляет новичков в матчи с теми, кто сейчас доступен. А среди оставшейся аудитории много опытных ветеранов.

Для нового игрока это особенно болезненно: в Marathon поражение означает не только проигранный матч, но и потерю собранного снаряжения. Если новичок регулярно погибает от более сильных соперников и теряет свой прогресс, ему становится сложнее освоиться с игрой и появляется меньше причин продолжать играть.

В результате может возникнуть замкнутый круг: низкий онлайн ухудшает опыт новичков, а их уход ещё сильнее сокращает аудиторию. Автор Forbes считает, что одной из возможных причин перехода Bungie к PvE как раз может быть желание решить эту проблему. В PvE игрокам не придётся постоянно конкурировать друг с другом, а менее опытные пользователи смогут спокойнее осваивать игру.