Низкий онлайн Marathon начал мешать новичкам и матчмейкингу

Падение онлайна Marathon уже начинает влиять на игровой процесс. По данным, приведённым Forbes, пиковое число игроков в Steam составило всего 3261 человек. При такой аудитории матчмейкингу становится сложнее подбирать игроков одинакового уровня.
Главная проблема возникает с новичками. В игре недостаточно менее опытных пользователей, чтобы постоянно формировать отдельные матчи для них. Если система будет слишком строго учитывать уровень игроков, ожидание может стать слишком долгим, поэтому она чаще отправляет новичков в матчи с теми, кто сейчас доступен. А среди оставшейся аудитории много опытных ветеранов.
Для нового игрока это особенно болезненно: в Marathon поражение означает не только проигранный матч, но и потерю собранного снаряжения. Если новичок регулярно погибает от более сильных соперников и теряет свой прогресс, ему становится сложнее освоиться с игрой и появляется меньше причин продолжать играть.
В результате может возникнуть замкнутый круг: низкий онлайн ухудшает опыт новичков, а их уход ещё сильнее сокращает аудиторию. Автор Forbes считает, что одной из возможных причин перехода Bungie к PvE как раз может быть желание решить эту проблему. В PvE игрокам не придётся постоянно конкурировать друг с другом, а менее опытные пользователи смогут спокойнее осваивать игру.
Ой, а что случилось? Неужели вырвиглазный онлайн-шутанчик с подлуткой в 2026 никому не интересен? Да не может быть...
После провальных тестов надо было делать ее бесплатной
Заранее было известно ещё до старта проекта что это мертвая игра // Алексей Гринев
Дошли до мысли до ПвЕ. Это уже позитивный момент.
Представьте только этих 3261 бедолаг: приходят такие каждый день и садятся играть в это вместо нормальных игр, и в головах у них, наверное, крутится это: "Буду играть до посинения, я не позволю, чтобы мою вырвиглазную цветастую любимку с кало-повесточными роботами постигла судьба Конкорда. Ух, наиграю сотню-другую часов!".
Хотя, с другой стороны, заходишь порой в топ онлайна Стима, смотришь на этот топ-100, из сотни дай бог хотя бы десяток-другой нормальных игр наберётся и думаешь: а ведь среди популярного тоже полным-полно мусора, вполне в духе Марафона или Конкорда...