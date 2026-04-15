Новые оценки EDGE: триумф Marathon и провал Crimson Desert

Британское издание EDGE опубликовало свежий список рецензий, в котором главным триумфатором стал футуристический шутер Marathon от Bungie, удостоившийся впечатляющих 9 баллов из 10. Высокую планку также удержали Darwin's Paradox от Konami и новая часть приключений карманных монстров — Pokemon Pokopia для Switch 2, получившие по «восьмерке». Эти проекты подтвердили статус одних из самых ожидаемых релизов сезона, оправдав амбиции разработчиков в плане геймдизайна.
С другой стороны, целый ряд громких имен столкнулся с жесткой критикой. Так, Crimson Desert и продолжение культовой серии Life is Strange: Reunion получили лишь по 5 баллов, что указывает на серьезные проблемы с реализацией или темпом повествования. Хуже всего дела обстоят у исторического проекта The House of Hikmah, который с оценкой 3 балла стал главным аутсайдером выпуска, не сумев заинтересовать редакцию своими механиками.
- Crimson Desert (PS5/Xbox Series/PC, Pearl Abyss): 5
- Marathon (PS5/Xbox Series/PC, Bungie): 9
- Life is Strange: Reunion (PS5/Xbox Series/PC, Square Enix): 5
- Greedfall: the Dying World (PS5/Xbox Series/PC, Nacon): 5
- Darwin’s Paradox (PS5/Xbox Series/Switch 2/PC, Konami): 8
- Super Meat Boy 3D (PS5/Xbox Series/Switch 2/PC, Headup Games): 4
- Screamer (PS5/Xbox Series/PC, Milestone): 4
- People of Note (PS5/Xbox Series/Switch 2/PC, Iridium Studios): 6
- Pokemon Pokopia (Switch 2, Nintendo): 8
- NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager (PC, Secret Mode): 5
- The House of Hikmah (PC, Lunacy Studios): 3
Как бы не был плох Марафон, но как шутер он отрабатывает на 5 с плюсом, чего не скажешь про ИИ'шный слоп в лице Коричневого Десерта.
Сразу видно кто покупает обзоры, а кто играет честно.
Марафон посредственная вырвиглазная cpань после которой сразу надо к окулисту записыватся
Life is Strange: Reunion лучшая игра в этом году, моя оценка 9.5 из 10. А вот Crimson Desert даже много поставили, 3 из 10. Провал года.
Банжи продолжают заносить чемоданы за свой воукнутый бездушный нейрослоп. Кримсон единственная игра в этом списке заслуживающая 9+ баллов, но видимо когда не заносят чемоданы и не пичакают игру повесткой, то высоких баллов не видать