Новые оценки EDGE: триумф Marathon и провал Crimson Desert

Британское издание EDGE опубликовало свежий список рецензий, в котором главным триумфатором стал футуристический шутер Marathon от Bungie, удостоившийся впечатляющих 9 баллов из 10. Высокую планку также удержали Darwin's Paradox от Konami и новая часть приключений карманных монстров — Pokemon Pokopia для Switch 2, получившие по «восьмерке». Эти проекты подтвердили статус одних из самых ожидаемых релизов сезона, оправдав амбиции разработчиков в плане геймдизайна.

С другой стороны, целый ряд громких имен столкнулся с жесткой критикой. Так, Crimson Desert и продолжение культовой серии Life is Strange: Reunion получили лишь по 5 баллов, что указывает на серьезные проблемы с реализацией или темпом повествования. Хуже всего дела обстоят у исторического проекта The House of Hikmah, который с оценкой 3 балла стал главным аутсайдером выпуска, не сумев заинтересовать редакцию своими механиками.