Онлайн Marathon в Steam сравнили с другими играми-сервисами

Шутер Marathon от студии Bungie стартовал в Steam с пиковым онлайном около 88 тысяч игроков, и его дебютные показатели уже начали сравнивать с другими играми-сервисами последних лет.

По данным SteamDB, максимальный онлайн игры в день релиза немного превысил 88 тысяч человек. К выходным показатель снизился примерно до 78 тысяч одновременных игроков. Несмотря на падение, большая часть аудитории вернулась в игру в течение первых дней, что считается неплохим результатом для проектов с сервисной моделью.

Для сравнения, шутер Highguard стартовал заметно сильнее — его пик на релизе превысил 97 тысяч пользователей. Однако уже через сутки онлайн сократился более чем вдвое, а к первым выходным в игре оставалось около 15 тысяч человек.

Совсем иная динамика наблюдалась у Arc Raiders от студии Embark Studios. Игра начала с примерно 354 тысяч одновременных пользователей, но уже на следующие выходные онлайн вырос до 462 тысяч. Более того, проект ещё несколько раз в последующие месяцы преодолевал отметку в 400 тысяч игроков.

Таким образом, старт Marathon выглядит более скромным на фоне некоторых конкурентов, но при этом стабильность аудитории в первые дни может сыграть важную роль. В индустрии игр-сервисов нередко именно удержание игроков оказывается важнее рекордного онлайна на релизе.

Также отмечается, что показатели в Steam отражают лишь часть аудитории. Игра доступна и на других платформах, поэтому реальное количество игроков может быть значительно выше.

Аналитики считают, что если онлайн проекта сможет удерживаться в диапазоне 50–100 тысяч игроков, этого может оказаться достаточно для стабильного существования игры в долгосрочной перспективе.