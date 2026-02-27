Открытое стресс-тестирование Marathon собрало 143 тысячи игроков в Steam за первый день - почти догнав Arc Raiders

Открытое стресс-тестирование Marathon стартовало с мощных показателей. В первый день пиковый онлайн в Steam достиг 143 621 одновременного игрока.

Тест продлится до 2 марта, и впереди ещё выходные — а значит, цифры вполне могут вырасти. Для проекта от Bungie это серьёзный сигнал интереса аудитории перед релизом 5 марта.

Для сравнения, аналогичное открытое тестирование ARC Raiders в октябре показало пик в 189 668 игроков. Разрыв есть, но Marathon уже подобрался довольно близко — и у него остаётся время сократить дистанцию.

Обе игры используют схожую модель продвижения: открытые публичные тесты перед платным релизом (около $40). У ARC Raiders высокий онлайн теста в итоге трансформировался в уверенный старт, поэтому текущие показатели Marathon могут говорить о сильном запуске.

Если интерес сохранится на уровне выходных, Bungie вполне может рассчитывать на один из самых заметных релизов в жанре PvPvE в этом году.