Открытое стресс-тестирование Marathon собрало 143 тысячи игроков в Steam за первый день - почти догнав Arc Raiders

Открытое стресс-тестирование Marathon стартовало с мощных показателей. В первый день пиковый онлайн в Steam достиг 143 621 одновременного игрока.
Тест продлится до 2 марта, и впереди ещё выходные — а значит, цифры вполне могут вырасти. Для проекта от Bungie это серьёзный сигнал интереса аудитории перед релизом 5 марта.
Для сравнения, аналогичное открытое тестирование ARC Raiders в октябре показало пик в 189 668 игроков. Разрыв есть, но Marathon уже подобрался довольно близко — и у него остаётся время сократить дистанцию.
Обе игры используют схожую модель продвижения: открытые публичные тесты перед платным релизом (около $40). У ARC Raiders высокий онлайн теста в итоге трансформировался в уверенный старт, поэтому текущие показатели Marathon могут говорить о сильном запуске.
Если интерес сохранится на уровне выходных, Bungie вполне может рассчитывать на один из самых заметных релизов в жанре PvPvE в этом году.
Уже почти 3 часа играю, разваливаем кабины на болоте с пацанами, но и сами часто откисаем от роботов, они в замкнутых пространствах гасят на изи нас
тебе делать некуй, каждое свое движение комментировать или тебе 15 лет?)
попробовал, уныло
зашел с gearup, никому из СНГ покупать не советую - будете ловить тапир)
Попробовал.
Звука игроков нет.
Ну или очень плохо было слышно.
Про баги с подключением и говорить не буду. На форуме игры есть.
Ну что у меня было, это то что с антивирусником не зайти в игру.
Баги с мышкой у кого то.
Интерфейс может многим не зайти.
Графика не плохая.
Стрельба, не плохая ну и не хорошая. Что-то на среднем, не могу пример привести.
Что понравилось.
Это конечно, что игра фулл озвучена, это удивило. И озвучка приятная.
Мелочь, ну понравилось что на двери колышутся такие резиновые, занавеске.
Оперативники, ну не плохие.
Ну меня вообще не зацепила игра.
Не сильно верю, что будет такой же онлайн держать как ARCRaiders.
Ага...15к зрителей на твичк в пике, показало насколько "интересен" марафон людям...