Первый патч для Marathon: баланс оружия, больше ресурсов и десятки исправлений

Разработчики Marathon выпустили первый патч после запуска игры. Обновление сосредоточено на балансе, экономике предметов и исправлении множества технических проблем.

Одним из главных изменений стало увеличение количества ресурсов на карте Perimeter. Теперь игроки чаще находят аптечки и ящики с боеприпасами, а в бесплатных стартовых наборах MIDA, CyberAcme и Arachne стало больше патронов. Также увеличена дальность отображения навигационных точек на HUD, что облегчает ориентирование во время выполнения контрактов.

В боевой системе исправлены несколько критических проблем. В частности, устранена ошибка, из-за которой персонажи могли мгновенно погибать во время событий с ограничением свободы, а также баг с бесконечным воспроизведением эффекта разрушенного щита. Кроме того, увеличена дистанция, на которой слышны выстрелы и взрывы.

Баланс затронул и оружие. Тепловизионные прицелы Overrun стали менее эффективными: уменьшена дальность подсветки целей для разных типов оружия и снижена их визуальная четкость. При этом стандартная ёмкость магазинов увеличена на пять патронов.

Отдельные изменения коснулись врагов UESC — их здоровье немного уменьшили, чтобы сражения меньше истощали ресурсы игроков. Разработчики подчёркивают, что сложность противников останется важной частью геймплея.

Помимо этого, патч добавил новые контракты, исправил проблемы с магазином и пропуском наград, устранил ряд сбоев клиента и сервера, а также избавил игроков от долгого чёрного экрана при загрузке карт.