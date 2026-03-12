Первый звоночек проблем: Bungie отменила оба своих выступления на GDC 2026 по игре Marathon

Всего через неделю после релиза экстракшн-шутера Marathon студия Bungie приняла в высшей степени необычное решение: отменить оба своих выступления на предстоящей Game Developers Conference (GDC) 2026. В игровом сообществе это расценили как публичное признание проблем с игрой, которая показала не особо удачные стартовые показатели.

Релиз Marathon, призванный стать новой надеждой легендарной студии, состоялся 5 марта 2026 года. Пиковый онлайн в Steam достиг лишь 88 тысяч игроков, а в настоящее время держится на уровне около 24 тысяч. Для сравнения, инди-хит Slay the Spire 2 в день своего выхода собрал более 300 тысяч одновременных пользователей, что говорит не в пользу Bungie.

На этом фоне Bungie отказалась от участия в двух ключевых сессиях GDC, которые должны были раскрыть технические детали проекта:

"Высокопроизводительный сетевой код для игрового процесса в Marathon" - о создании инфраструктуры для мультиплеера. "Автоматизация Marathon: Как Bungie увеличила количество автоматических тестов с 10 до более чем 100 надежных проверок для создания качественной и стабильной игры-сервиса" - о том, как студия масштабировала систему тестирования, чтобы обеспечить качественную, стабильную игру.

Официальной причины отмены организаторы не назвали, но пользователи Reddit, NeoGAF и X практически единодушны: студия не хочет читать лекции об успешном опыте разработки на фоне посредственного старта игры.

Хотя защитники студии отмечают, что отмена панелей на GDC может быть связана с техническими проблемами или перегрузкой команды, работающей над патчами, скептики видят в этом сигнал о глубоком кризисе внутри компании. После череды сокращений, перестановок и давления со стороны нового владельца Sony, Marathon должен был стать триумфом, но рискует разделить судьбу других громких релизов, не сумевших удержать аудиторию.