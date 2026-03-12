Первый звоночек проблем: Bungie отменила оба своих выступления на GDC 2026 по игре Marathon

Всего через неделю после релиза экстракшн-шутера Marathon студия Bungie приняла в высшей степени необычное решение: отменить оба своих выступления на предстоящей Game Developers Conference (GDC) 2026. В игровом сообществе это расценили как публичное признание проблем с игрой, которая показала не особо удачные стартовые показатели.
Релиз Marathon, призванный стать новой надеждой легендарной студии, состоялся 5 марта 2026 года. Пиковый онлайн в Steam достиг лишь 88 тысяч игроков, а в настоящее время держится на уровне около 24 тысяч. Для сравнения, инди-хит Slay the Spire 2 в день своего выхода собрал более 300 тысяч одновременных пользователей, что говорит не в пользу Bungie.
На этом фоне Bungie отказалась от участия в двух ключевых сессиях GDC, которые должны были раскрыть технические детали проекта:
- "Высокопроизводительный сетевой код для игрового процесса в Marathon" - о создании инфраструктуры для мультиплеера.
- "Автоматизация Marathon: Как Bungie увеличила количество автоматических тестов с 10 до более чем 100 надежных проверок для создания качественной и стабильной игры-сервиса" - о том, как студия масштабировала систему тестирования, чтобы обеспечить качественную, стабильную игру.
Официальной причины отмены организаторы не назвали, но пользователи Reddit, NeoGAF и X практически единодушны: студия не хочет читать лекции об успешном опыте разработки на фоне посредственного старта игры.
Хотя защитники студии отмечают, что отмена панелей на GDC может быть связана с техническими проблемами или перегрузкой команды, работающей над патчами, скептики видят в этом сигнал о глубоком кризисе внутри компании. После череды сокращений, перестановок и давления со стороны нового владельца Sony, Marathon должен был стать триумфом, но рискует разделить судьбу других громких релизов, не сумевших удержать аудиторию.
Динамика думаю ясна.
Игра ведь шляпа какая-то цветная. В чем посыл ? Ни сюжета, ни кампании. Бегать как ошпаренный ради того что бы бегать не лучшая затея. Таких итак вагон имеется уже
Хех, ну и уроды на картинке😄 Это просто удивительно, что у такой поделки ещё остался какой-то онлайн. Неужели там настолько крутая стрельба, что люди продолжают в этом сидеть? Очевидно, им не интересны скины на персонажей, потому что все играют за фриков. Очевидно, им не интересна сюжетка. Очевидно, у них полностью отсутствует вкус к визуальной красоте, ибо тут какая-то ядреная смесь кислотно-блевотной гаммы с отсутствием логики.
P.S. Вообще забавно, тут же все роботы какие-то, но почему-то даже роботов сделали в повесточном духе, с полной отсутствием красоты, будто из Конкорда, хотя, буду честен, даже там пара женских персов выглядела нормально.
Теряем)))