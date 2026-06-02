По данным Тома Хендерсона, Marathon не окупает производственные затраты

Спустя почти три месяца с момента релиза мультиплеерный шутер Marathon не достиг плановых финансовых показателей. По данным авторитетного инсайдера Тома Хендерсона из Insider Gaming, операционная выручка игры-сервиса не компенсирует затраты на ее производство, что усугубляет экономическое положение студии Bungie. Несмотря на расчетные 1,2 миллиона проданных копий в стартовый месяц, данный объем реализации является недостаточным для высокобюджетного проекта с многолетним циклом разработки.

В недавнем выпуске подкаста Insider Gaming инсайдер Хендерсон признался, что не располагает сведениями о точном объеме инвестиций в производство проекта. Тем не менее, его информаторы внутри студии Bungie заявляют, что для достижения точки безубыточности игре необходимо сгенерировать колоссальный объем выручки, который позволит хотя бы компенсировать затраты на многолетнюю разработку.

Онлайн игры в Steam остается на низком уровне, вопреки попыткам сообщества оживить интерес. При этом аудитория требует от разработчиков иных шагов: фанаты уже создали петицию с призывом запустить в разработку Destiny 3. Дефицит активных игроков привел к падению доходов от микротранзакций, что ставит под удар долгосрочную бизнес-модель.

Хендерсон подчеркнул, что Bungie грозит очередная волна увольнений, если ситуация с игрой не исправится. По мнению журналиста, текущие доходы от Marathon не способны содержать масштабный штат студии до релиза ее следующего крупного проекта.