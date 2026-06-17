По данным журналиста, PlayStation уволит как минимум 50% сотрудников Bungie этим летом

Французский журналист телеканала BFMTV Сильвен Тринель в социальных сетях утверждает, что слышал о планах Bungie уволить как минимум 50% своих сотрудников этим летом.

Bungie следует ожидать массовых увольнений этим летом. Я действую осторожно, но слышал разговоры о том, что как минимум 50% сотрудников (постоянных или контрактных) будут уволены после завершения поддержки Destiny 2 и ситуации с Marathon.

Эти заявления появились после сообщения Джейсона Шрайера из Bloomberg, в котором говорилось, что Bungie планирует значительное количество увольнений после завершения обновлений контента для Destiny 2. Также в настоящее время нет планов начинать производство Destiny 3.

Тринел также говорит, что следует ожидать «кровавой бани» с увольнениями по всей игровой индустрии и следить за сообщениями после 1 июля.