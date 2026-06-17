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Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4 245 оценок

По данным журналиста, PlayStation уволит как минимум 50% сотрудников Bungie этим летом

monk70 monk70

Французский журналист телеканала BFMTV Сильвен Тринель в социальных сетях утверждает, что слышал о планах Bungie уволить как минимум 50% своих сотрудников этим летом.

Bungie следует ожидать массовых увольнений этим летом. Я действую осторожно, но слышал разговоры о том, что как минимум 50% сотрудников (постоянных или контрактных) будут уволены после завершения поддержки Destiny 2 и ситуации с Marathon.

Эти заявления появились после сообщения Джейсона Шрайера из Bloomberg, в котором говорилось, что Bungie планирует значительное количество увольнений после завершения обновлений контента для Destiny 2. Также в настоящее время нет планов начинать производство Destiny 3.

Тринел также говорит, что следует ожидать «кровавой бани» с увольнениями по всей игровой индустрии и следить за сообщениями после 1 июля.

Индустрия Слухи
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Маслохищник

Отлично, продолжайте увольнять/сокращать/банкротиться, в идеале бы повторение кризиса 1983-го

2
kotasha

А надо было что на подобии хало сделать но нет.