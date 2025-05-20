По слухам, Marathon от Bungie должна войти в топ-5 продаж 2025 года, чтобы считаться успешной

Согласно последним слухам, шутер Marathon от студии Bungie должен войти в пятёрку самых продаваемых игр года по версии NPD, чтобы быть признанным успешным.

По сообщениям, Bungie пересматривает маркетинговую стратегию, включая новый трейлер, запланированный на июнь. Вместо открытой беты студия работает над дорожной картой публичных тестов, опасаясь провала.

Конкуренция высокая: Monster Hunter Wilds уже продалась тиражом более 10 миллионов копий, Assassin’s Creed Shadows собрала свыше 3 миллионов игроков за неделю, а Clair Obscur: Expedition 33 — более 2 миллионов за 12 дней.

Marathon выйдет 23 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.