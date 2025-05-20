По слухам, Marathon от Bungie должна войти в топ-5 продаж 2025 года, чтобы считаться успешной

Согласно последним слухам, шутер Marathon от студии Bungie должен войти в пятёрку самых продаваемых игр года по версии NPD, чтобы быть признанным успешным.
По сообщениям, Bungie пересматривает маркетинговую стратегию, включая новый трейлер, запланированный на июнь. Вместо открытой беты студия работает над дорожной картой публичных тестов, опасаясь провала.
Конкуренция высокая: Monster Hunter Wilds уже продалась тиражом более 10 миллионов копий, Assassin’s Creed Shadows собрала свыше 3 миллионов игроков за неделю, а Clair Obscur: Expedition 33 — более 2 миллионов за 12 дней.
Marathon выйдет 23 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Давайте ребята, давайте просто поддержим Банджи, даже если вы не любитель шутанов, знать не знаете кто такие Банджи. Давайте просто поддержим Сони в их тяжелое время. Им уже даже 80 долларов за игру мало, чтоб окупиться. У меня просто слезы на глазах стояли, когда выступал генеральный директор Сони по ценообразование и как это бьет по их кошелькам, душераздирающее зрелище. Давайте все как один встанем и купим Марафон за нищенские 80 долларов, а лучше бы купили за 100.
Предвижу что даже в топ 20 ее не будет, а максимальный онлайн не больше 1к, в общем Конкорд 2.0, но у него хоть графика и стиль был более менее норм, а этой подделки даже этого нет
Ну выглядит она не привлекательно.
с обратной стороны