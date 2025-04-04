Похоже, что Bungie готовится к презентации Marathon

Bungie и Sony дали старт кампании по продвижению Marathon – в официальных соцсетях студии появился короткий загадочный тизер, намекающий на скорый анонс новых деталей игры.

Проект был представлен на PlayStation Showcase 2023, но с тех пор разработчики практически не делились информацией. Недавние слухи предполагали, что презентация состоится в апреле, и теперь эта версия выглядит правдоподобной: Bungie сделала первую за долгое время публикацию, связанную с игрой.

Кроме того, PlayStation обновила фоновое изображение в сети X, добавив отсылку на Marathon. Напомним, что Sony приобрела Bungie в 2022 году.

Похоже, полноценный показ игры уже близко. Ожидается, что точную дату презентации объявят в ближайшие дни.