Предзаказ Marathon в Steam по ошибке устанавливал Destiny 2 - Bungie оперативно исправила баг

Поклонники Bungie столкнулись с неожиданным сюрпризом при оформлении предзаказа Marathon в Steam. В течение короткого времени покупка нового extraction-шутера приводила к тому, что клиент начинал автоматически загружать Destiny 2 — игру, которая формально никак не входит в комплект бонусов.

Комичный сбой быстро разошёлся по соцсетям и вызвал волну шуток. Разработчики подтвердили проблему и сообщили, что она уже устранена. В официальном сообщении команда Marathon пояснила, что ошибка была технической и не затрагивала платежи или содержимое предзаказов. Destiny 2 является условно-бесплатной, так что речь шла именно о некорректной автоматической установке, а не о навязанной покупке.

Предполагается, что причина могла быть связана с пересечением внутренних систем Bungie — например, с бонусами или привязкой Bungie-аккаунта, который используется и в Destiny 2. Однако студия не стала вдаваться в детали, ограничившись подтверждением, что баг устранён.

Сообщество восприняло ситуацию с юмором: некоторые игроки сравнили произошедшее с сатирическими новостями в духе The Onion, а другие в шутку назвали автоматическую установку Destiny 2 скрытой фичей.

Заодно Bungie исправила ещё одну проблему — владельцы коллекционного издания Marathon ранее сталкивались с ошибкой при активации кода в Steam. Теперь и этот момент, по словам разработчиков, приведён в порядок.