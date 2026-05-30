Продажи Marathon достигли 1,5 млн копий, однако за последние два месяца рост составил лишь около 300 тысяч

Согласно обновлённым оценкам Alinea Analytics, продажи Marathon на всех платформах приблизились к 1,5 миллиона копий. В марте та же аналитическая компания оценивала продажи игры примерно в 1,2 миллиона копий по состоянию на 24 марта.
Это означает, что за последующие два месяца Marathon прибавила около 300 тысяч проданных копий. Если эти данные верны, то темпы продаж заметно замедлились.
- Сообщаемые продажи на 24 марта: 1,2 миллиона копий.
- Сообщаемые продажи на сегодняшний день: 1,5 миллиона копий.
- Прирост: 300 тысяч копий.
Это означает рост всего примерно на 25% за двухмесячный период.
Эти показатели являются оценками Alinea Analytics, основанными на рыночных данных, поэтому фактический объём продаж может оказаться как выше, так и ниже.