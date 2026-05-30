Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4 239 оценок

Продажи Marathon достигли 1,5 млн копий, однако за последние два месяца рост составил лишь около 300 тысяч

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Согласно обновлённым оценкам Alinea Analytics, продажи Marathon на всех платформах приблизились к 1,5 миллиона копий. В марте та же аналитическая компания оценивала продажи игры примерно в 1,2 миллиона копий по состоянию на 24 марта.

Это означает, что за последующие два месяца Marathon прибавила около 300 тысяч проданных копий. Если эти данные верны, то темпы продаж заметно замедлились.

  • Сообщаемые продажи на 24 марта: 1,2 миллиона копий.
  • Сообщаемые продажи на сегодняшний день: 1,5 миллиона копий.
  • Прирост: 300 тысяч копий.

Это означает рост всего примерно на 25% за двухмесячный период.

Эти показатели являются оценками Alinea Analytics, основанными на рыночных данных, поэтому фактический объём продаж может оказаться как выше, так и ниже.

