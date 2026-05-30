Продажи Marathon достигли 1,5 млн копий, однако за последние два месяца рост составил лишь около 300 тысяч

Согласно обновлённым оценкам Alinea Analytics, продажи Marathon на всех платформах приблизились к 1,5 миллиона копий. В марте та же аналитическая компания оценивала продажи игры примерно в 1,2 миллиона копий по состоянию на 24 марта.

Это означает, что за последующие два месяца Marathon прибавила около 300 тысяч проданных копий. Если эти данные верны, то темпы продаж заметно замедлились.

Это означает рост всего примерно на 25% за двухмесячный период.

Эти показатели являются оценками Alinea Analytics, основанными на рыночных данных, поэтому фактический объём продаж может оказаться как выше, так и ниже.