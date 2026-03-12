Просьбы Bungie к журналистам не помогли: ряд изданий оценили Marathon - средняя оценка на OpenCritic составляет 75/100

На прошлой неделе Sony и Bungie выпустили Marathon - амбициозный проект в жанре extraction-шутера.

Несмотря на просьбу Bungie к изданиям дождаться эндгейм-контент, который выйдет лишь через месяц, первые рецензии на игру от независимых изданий уже появились в профильной прессе, и мнения критиков разделились.

Рецензенты сходятся во мнении, что Marathon обладает выдающимся визуальным стилем и эталонной механикой перестрелок, подтверждающей мастерство Bungie в жанре шутеров. Атмосфера и напряжение во время матчей заслуживают высокой оценки. Однако практически все критики указывают на серьезные недостатки, мешающие насладиться игрой.

Главные претензии касаются запутанного и перегруженного интерфейса, а также крайне высокого порога входа, особенно для одиночных игроков. Игру ругают за отсутствие внятного обучения и недостаточное количество контента на старте, из-за чего она проигрывает прямому конкуренту ARC Raiders. Тем не менее, в Marathon есть потенциал стать неплохой игрой жанра при условии грамотной поддержки и добавления контента в будущих сезонах.

Atomix - 85/100;

EvelonGames - 84/100;

Chicas Gamers - 79/100.

Cerealkillerz - 73/100;

Screen Rant - 70/100;

GRYOnline.pl - 70/100;

PPE.pl - 70/100;

NoobFeed - 68/100;

Entertainment Geekly - 40/100;

GamePro - без оценки (позитивная);

VGC - без оценки (позитивная);

Средняя оценка Marathon на агрегаторе OpenCritic составляет 75/100 баллов.