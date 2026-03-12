ЧАТ ИГРЫ
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
3.9 198 оценок

Просьбы Bungie к журналистам не помогли: ряд изданий оценили Marathon - средняя оценка на OpenCritic составляет 75/100

AceTheKing AceTheKing

На прошлой неделе Sony и Bungie выпустили Marathon - амбициозный проект в жанре extraction-шутера.

Несмотря на просьбу Bungie к изданиям дождаться эндгейм-контент, который выйдет лишь через месяц, первые рецензии на игру от независимых изданий уже появились в профильной прессе, и мнения критиков разделились.

Рецензенты сходятся во мнении, что Marathon обладает выдающимся визуальным стилем и эталонной механикой перестрелок, подтверждающей мастерство Bungie в жанре шутеров. Атмосфера и напряжение во время матчей заслуживают высокой оценки. Однако практически все критики указывают на серьезные недостатки, мешающие насладиться игрой.

Главные претензии касаются запутанного и перегруженного интерфейса, а также крайне высокого порога входа, особенно для одиночных игроков. Игру ругают за отсутствие внятного обучения и недостаточное количество контента на старте, из-за чего она проигрывает прямому конкуренту ARC Raiders. Тем не менее, в Marathon есть потенциал стать неплохой игрой жанра при условии грамотной поддержки и добавления контента в будущих сезонах.

  • Atomix - 85/100;
  • EvelonGames - 84/100;
  • Chicas Gamers - 79/100.
  • Cerealkillerz - 73/100;
  • Screen Rant - 70/100;
  • GRYOnline.pl - 70/100;
  • PPE.pl - 70/100;
  • NoobFeed - 68/100;
  • Entertainment Geekly - 40/100;
  • GamePro - без оценки (позитивная);
  • VGC - без оценки (позитивная);

Средняя оценка Marathon на агрегаторе OpenCritic составляет 75/100 баллов.

Александр Гоголев

А Банжи же попросили по человечески выставить высокие оценки, че такие гнилые то эти журалюги, вот поэтому никто их не уважает. А игра лучший шутер 26 года. Вперед!

Геральт Батькович

А где же оценка от патриарха отечественного игрожура?

ПтирЯ

Ну так, они же попросили, а не занесли чемоданы денег ....

Alex40001

ну наверно просьба та в расчет брала что в затишье больше людей купят