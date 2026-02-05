Ранги, награды и риск эвакуации: в Marathon появится полноценный рейтинговый режим

В экстракционном шутере Marathon от Bungie появится рейтинговый режим с разветвлённой системой рангов и сезонными наградами. Об этом сообщают инсайдеры: по данным MP1st со ссылкой на X0X_Leak, игроков ждёт шесть основных рангов — Бронза, Серебро, Золото, Платина, Алмаз и Вершина, каждый из которых будет разделён на три подуровня. Также рассматривается возможность добавления седьмого ранга — «Мастер».

За участие в рейтинговых матчах пользователи смогут получать косметические предметы и другие награды. Часть из них будет доступна сразу, а наиболее ценные — выдаваться по завершении сезона.

Ключевым элементом прогрессии станет Holotag (Голотег). Без него игрок не сможет зарабатывать рейтинговые очки для команды. Если отряд успешно эвакуируется до достижения целевого показателя, ранг останется прежним, однако провал эксфила приведёт к потере очков в полном объёме. Голотеги будут иметь редкости, соответствующие рангам, и давать уникальные бонусы. Например, серебряный тег добавляет 5000 кредитов к целевому счёту, а каждый дополнительный увеличивает лимит ещё на 1000.

Marathon — это PvPvP-перезапуск культовой серии Bungie, в котором команды сражаются за ресурсы на враждебной инопланетной планете. Детали проекта продолжают раскрывать постепенно, подогревая интерес сообщества.