Разработчик Marathon сообщил, что планирует выпускать обновления для игры еще много лет

Несмотря на прогнозы, Marathon не повторила судьбу Concord и сумела собрать приличную базу игроков в Steam. Тем не менее проект от Bungie не оправдал ожиданий Sony: всего было продано 1,2 миллиона копий, причём на PlayStation 5 пришлось лишь 19 % продаж.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Игроки раскритиковали Marathon за сложный игровой процесс, в то время как профессиональные критики оценили этот аспект шутера с элементами экшена положительно. При этом в начале релиза количество одновременных игроков в Steam было небольшим, но со временем ситуация улучшилась: сейчас у игры в среднем 380 тысяч активных пользователей в день на этой платформе. Примечательно, что 70 % игроков выбирают ПК‑версию.

Несмотря на смешанные результаты релиза и неоднозначные отзывы пользователей, Bungie заявила о долгосрочных планах поддержки Marathon. В руководстве по производительности игры для ПК компания подчеркнула, что «рассчитывает на долгосрочную работу» над шутером. Разработчики заверили фанатов: все аспекты проекта будут совершенствоваться на основе обратной связи от сообщества.

Представители Bungie отметили, что подход к развитию Marathon будет похож на то, как команда ранее улучшила визуальные эффекты другого шутера после первоначальной критики фанатов. По аналогии производительность Marathon на ПК должна со временем стать лучше.

Компания не раскрыла детали будущих обновлений, но подтвердила, что запланированы как оперативные меры для повышения производительности процессора, так и масштабные долгосрочные изменения с добавлением новых функций.

Хотя Marathon и не достиг уровня популярности Arc Raiders, у него уже сформировалось устойчивое ядро игроков. При грамотной поддержке со стороны Bungie и своевременных улучшениях аудитория проекта может расшириться — тысячи пользователей уже вложились в игру и рассчитывают на её развитие.