Согласно Forbes, рекламную кампанию Marathon отодвинули на середину лета из-за недавних скандалов с плагиатом и неудачным альфа-тестом.

Как пишет журналист Пол Тасси, все эти действия привели к тому, что в Bungie сейчас царит максимально упадническая атмосфера, так как сотрудники во всех отделах чувствуют себя подавленными.

Тем не менее о переносе игры с сентября на другой месяц никто не говорит, хотя не исключено, что обсуждения внутри руководства все же ведутся.

Сейчас Sony и Bungie расследуют юридические дела по поводу плагиата, связанного с некоторыми ассетами игры, взятых подчистую у художницы Antireal.

Это также означает, что вся маркетинговая кампания с большой презентацией и открытием предзаказов, ожидавшаяся в июне отодвинута на более поздний срок.

Об открытом альфа или бета-тесте также пока не может идти и речи, так как августовский открытый плейтест может быть заменен на целую дорожную карту из отдельных тестов поменьше.

Marathon разрабатывается для PS5, Xbox Series S|X и PC с потенциальной стоимостью в 40$.