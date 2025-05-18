Согласно Forbes, рекламную кампанию Marathon отодвинули на середину лета из-за недавних скандалов с плагиатом и неудачным альфа-тестом.
Как пишет журналист Пол Тасси, все эти действия привели к тому, что в Bungie сейчас царит максимально упадническая атмосфера, так как сотрудники во всех отделах чувствуют себя подавленными.
Тем не менее о переносе игры с сентября на другой месяц никто не говорит, хотя не исключено, что обсуждения внутри руководства все же ведутся.
Сейчас Sony и Bungie расследуют юридические дела по поводу плагиата, связанного с некоторыми ассетами игры, взятых подчистую у художницы Antireal.
Это также означает, что вся маркетинговая кампания с большой презентацией и открытием предзаказов, ожидавшаяся в июне отодвинута на более поздний срок.
Об открытом альфа или бета-тесте также пока не может идти и речи, так как августовский открытый плейтест может быть заменен на целую дорожную карту из отдельных тестов поменьше.
Marathon разрабатывается для PS5, Xbox Series S|X и PC с потенциальной стоимостью в 40$.
Сейчас калоеды с пеной у рта её будут дефать, так же как конкорд для них был шедевром.
Concord - объективно хорошая игра. Она получила 7/10 от всех респектабельных изданий (IGN, Alogvinov com)
Как поиграть в такую объективно хорошую игру? Кинь ссылку
Мы недостойны этого шедевра
Да и ладно. Всё равно будет провалом уровня Сонсорда, ведь у неё есть все признаки провальной игры:
- мёртвый жанр "игра-сервис"
- платная
- дешёвая простенькая графика
- вычурный мультяшный дизайн рассчитан на поколение Z и Z+
Не соглашусь, что игра-сервис это мертвый жанр, просто тут разрабы хотят сделать хардкорный по своей сути экстракшн-шутер для нежной твиттерской DEI аудитории (что само по себе уже смешно звучит)
Уходите в Ф2П и закрывайте сервера через полгода
Походу игра уже обречена заранее
Самое забавное, что это уже не первый случай когда банжи воруют дизайны, но в новостях, которые я видел, про это не упоминали
скрин
Скачал ролик в 4к с этой женщиной, более ничего мне не нужно от этой игры
Такое убожество, и они еще за это лавандосы хотят 😅🤦♂️🤦♂️🤦♂️