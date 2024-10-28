Русская озвучка и показ в 2025-м: новые детали Marathon от Bungie

Bungie поделилась подробностями сетевого extraction-шутера Marathon. Авторы подтвердили, что делают свой аналог Escape from Tarkov. По словам директора Джо Зиглера, игра будет не для всех, поскольку ставки в ней очень высоки.



Зиглер рассказал, что производство Marathon все еще на ранней стадии, а полноценный показ шутера состоится в середине 2025 года. Геймдиректор также показал два концепт-арта с бегунами — внутриигровыми классами.

В Marathon у каждого бегуна будет заранее подобранный шаблон умений. Игроки при этом смогут усилить героя при помощи лута, гаджетов и расходных предметов.

Кроме того, Bungie открыла страницы Marathon в цифровых магазинах, включая Steam. Судя по информации на сайте сервиса, игра выйдет с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами.

Marathon анонсировали в конце мая 2023 года. Это переосмысление серии, первая часть которой вышла в 1994 году. В шутере предстоит искать добычу, выполнять задания и эвакуироваться с поля боя. В случае смерти игроки теряют все предметы.