Шесть оболочек, десятки билдов: Bungie раскрыла геймплейные основы Marathon

Bungie опубликовала девятиминутный ролик, посвящённый оболочкам Бегунов — ключевой системе extraction-шутера Marathon, которая фактически заменяет привычные классы. По лору это модифицируемые биосинтетические тела, созданные специально для наёмников, а на практике — основа для разных стилей игры и экспериментов с билдами. Разработчики подчёркивают, что и после релиза в марте будут расширять эти возможности.

На старте в Marathon появятся шесть оболочек. Разрушитель представляет архетип боевого специалиста и делает ставку на прямое столкновение: у него есть защитная баррикада, ракетные установки и реактивные ускорители. Убийца — теневой агент, способный исчезать в дыму и использовать маскировку для внезапных атак. Разведчик ориентирован на контроль информации: с помощью эхо-импульсов, дронов и голографического отслеживания он видит маршруты перемещения врагов. Вандал — мобильный анархист с высокой скоростью и отбрасывающим оружием. Вор специализируется на скрытом присвоении добычи, используя улучшенные визоры, дрон и крюк-кошку. Завершает список Триаж — боевой медик, поддерживающий союзников лечением, усилениями и перезагрузкой.

Все оболочки получили ярко выраженные силуэты, чтобы игроки могли с расстояния определить тип противника и выстроить тактику. Глубину системе добавляют ядра и импланты. Ядра усиливают конкретную оболочку, меняя её умения, тогда как импланты универсальны и дают бонусы характеристикам, включая дополнительные эффекты на высоких уровнях.

Также Bungie рассказала о режиме сборщика с архетипом РУК — более безопасном способе добычи лута без риска потерять снаряжение. Marathon выйдет в марте на ПК и PS5 по цене 40 долларов, а точную дату релиза обещают назвать в ближайшее время.