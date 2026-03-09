Скандала не будет. В титрах Marathon указана художница, работы которой использовали без разрешения

Путь к релизу PvP-экстракшн-шутера Marathon от студии Bungie оказался весьма сложным для команды разработчиков. Игре пришлось пережить и негативные отзывы на этапе ранних альфа-тестов, приведшие к переносу релиза, и, что гораздо неприятнее для репутации студии, громкий скандал с плагиатом. Однако к моменту выхода разработчикам удалось урегулировать правовые разногласия и поступить правильно.

В мае прошлого года независимая художница Ферн Хун, известная в сети как "4nt1r34l" (Antireal), публично обвинила Bungie в незаконном использовании ее иллюстраций. В результате внутреннего расследования компания признала свою вину: один из бывших сотрудников-художников включил чужие работы в текстурные листы, которые затем попали в игру. Тогда представители Bungie пообещали "сделать всё правильно" и связаться с пострадавшей.

Судя по всему обещание было сдержано. Ближе к концу года художница подтвердила в X (бывшем Twitter), что конфликт улажен "к её полному удовлетворению" совместно с Bungie и Sony Interactive Entertainment. Точные финансовые условия сделки остались за кулисами, однако теперь, когда Marathon официально вышел, стало понятно, в чем именно выражалось урегулирование спора со стороны геймдева.

Внимательные игроки, прошедшие или просмотревшие релизную версию игры, заметили, что имя художницы официально вписано в финальные титры Marathon. Ферн Хун числится в разделе фрилансеров как "Консультант по визуальному дизайну", что является публичным признанием ее авторских прав и вклада в атмосферу игры.

Сама Marathon уже доступна для загрузки на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Хотя критики еще не вынесли полноценного вердикта, игра ожидаемо делит аудиторию пополам. В Steam игре сдержано хвалят, но на агрегаторах оценок ей громят рейтинг за абсурдные причины.