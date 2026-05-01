Скидки не помогли: Marathon теряет игроков на всех платформах несмотря на первую распродажу

Новый экстракшн-шутер от создателей Halo и Destiny 2, на который возлагали огромные надежды, на глазах превращается в провал. Несмотря на громкое имя разработчика, Marathon так и не смог сформировать устойчивую базу фанатов. Для «игры-сервиса» это звучит как приговор, ведь удержание аудитории — критический фактор выживания.

Статистика в Steam подтверждает тревожную тенденцию: пиковый онлайн Marathon неуклонно снижается. Если еще в конце апреля суточный пик превышал 20 тысяч человек, то сейчас он упал до 16 тысяч и продолжает сокращаться. Игра также отсутствует в списках самых популярных проектов на Xbox, несмотря на традиционную любовь фанатов этой платформы к шутерам от первого лица.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что Steam обеспечивает около 70% всей аудитории игры. Это означает, что на долю PlayStation и Xbox приходится лишь малая часть игроков, и проект фактически пустует на консолях. Недавняя первая распродажа, призванная оживить интерес к Marathon, не принесла желаемого эффекта и не смогла привлечь значительный поток новых пользователей.

Провал Marathon может стать серьезным ударом по стратегии Sony и Bungie, так как именно этот проект должен был задать планку для будущих сервисных игр компании. Неудачный запуск ставит под сомнение перспективы других разрабатываемых экстракшн-шутеров, таких как Fairgame$. Сейчас будущее Marathon выглядит туманным, и без радикальных изменений игру ждет забвение.