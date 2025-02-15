Слух: Marathon не показали на State of Play, но скоро состоится отдельная презентация

На недавнем State of Play многие ожидали увидеть Marathon, новый многопользовательский шутер от Bungie, но игра так и не появилась. По словам инсайдера Джеффа Грабба, причина в том, что Bungie готовит собственное мероприятие для его демонстрации.

Как отметил журналист в подкасте Game Mess, Bungie традиционно предпочитает самостоятельно контролировать анонсы своих игр, как это было с Destiny и Destiny 2. Хотя первый трейлер Marathon представили в рамках мероприятия PlayStation, дальнейшие показы компания проведет на своих условиях.

Грабб также предположил, что Bungie проведет отдельную презентацию уже в апреле. Кроме того, появление тематических предметов в Destiny 2 намекает на скорый запуск предзаказов.