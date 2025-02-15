ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marathon 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.2 30 оценок

Слух: Marathon не показали на State of Play, но скоро состоится отдельная презентация

butcher69
Новости

На недавнем State of Play многие ожидали увидеть Marathon, новый многопользовательский шутер от Bungie, но игра так и не появилась. По словам инсайдера Джеффа Грабба, причина в том, что Bungie готовит собственное мероприятие для его демонстрации.

Как отметил журналист в подкасте Game Mess, Bungie традиционно предпочитает самостоятельно контролировать анонсы своих игр, как это было с Destiny и Destiny 2. Хотя первый трейлер Marathon представили в рамках мероприятия PlayStation, дальнейшие показы компания проведет на своих условиях.

Грабб также предположил, что Bungie проведет отдельную презентацию уже в апреле. Кроме того, появление тематических предметов в Destiny 2 намекает на скорый запуск предзаказов.

-7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
UnsophisticatedEleazar

Очередная донатная помойка, клон фортнайта/доты/контры/овервотча?
Будет интересно почитать новости о провале

2
paratrupof

С некоторых пор для меня bungie синоним бездарности, глупости и жадности.

0
prorock

Либо ее отменили до анонса

0
AIR-BOURNE17

Честно сказать больше интересует почему не показали Ghost of Yotei, ремастеры первых God of War, или хотя бы тизера к грядущей презентации по Death Stranding 2, не говоря уже о более давних анонсах таких как Little Devil Inside, да и в целом было очень мало анонсов от внутренних студий Sony

0