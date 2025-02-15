Слух: Marathon не показали на State of Play, но скоро состоится отдельная презентация

На недавнем State of Play многие ожидали увидеть Marathon, новый многопользовательский шутер от Bungie, но игра так и не появилась. По словам инсайдера Джеффа Грабба, причина в том, что Bungie готовит собственное мероприятие для его демонстрации.
Как отметил журналист в подкасте Game Mess, Bungie традиционно предпочитает самостоятельно контролировать анонсы своих игр, как это было с Destiny и Destiny 2. Хотя первый трейлер Marathon представили в рамках мероприятия PlayStation, дальнейшие показы компания проведет на своих условиях.
Грабб также предположил, что Bungie проведет отдельную презентацию уже в апреле. Кроме того, появление тематических предметов в Destiny 2 намекает на скорый запуск предзаказов.
Очередная донатная помойка, клон фортнайта/доты/контры/овервотча?
Будет интересно почитать новости о провале
С некоторых пор для меня bungie синоним бездарности, глупости и жадности.
Либо ее отменили до анонса
Честно сказать больше интересует почему не показали Ghost of Yotei, ремастеры первых God of War, или хотя бы тизера к грядущей презентации по Death Stranding 2, не говоря уже о более давних анонсах таких как Little Devil Inside, да и в целом было очень мало анонсов от внутренних студий Sony