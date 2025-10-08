Слух: цена Marathon составит $40 - Том Хендерсон и пользователи считают, что игру можно хоронить уже сейчас

ЧАТ ИГРЫ
По данным инсайдера Colony Deaks, шутер Marathon поступит в продажу по цене в $40. Версия Deluxe будет стоить $60 и будет включать специальные токены сезонного пропуска общей стоимостью около $30. Точные механики их использования пока не раскрыты. Сам пропуск обойдётся примерно в $10 и даст доступ к косметическим бонусам без элементов "pay-to-win".

Пользователи, оформившие предзаказ, получат набор декоративных предметов, включая розовый скин для пистолета, эмблему, фон профиля, наклейку и тематические косметические бонусы для Destiny 2.

На релизе в Marathon ожидается 28 видов оружия, хотя их количество может измениться. В арсенале будут штурмовые винтовки, пистолеты, пулемёты, дробовики, снайперские винтовки и рельсотроны.

Оружие:

  • Штурмовые винтовки: Overrun AR, V75 Scar, Impact HAR, M77 AR
  • Снайперские винтовки: Outland, V99 Channel Rifle, Longshot
  • Пистолеты: V11 Punch, CE Tactical Sidearm, Magnum MC
  • Рельсотроны: V00 Zeus RG, Ares RG
  • Дробовики: Misriah 2442, V85 Circuit Breaker, WSTR Combat Shotgun
  • Пулеметы: Retaliator LMG, Demolition HMG, Conquest LMG
  • Полуавтоматические винтовки: Hardline PR, Repeater PR, V66 Lookout, B33 Volley Rifle, Twin Tap HBR, Stryder M1T
  • Пистолеты-пулеметы: Copperhead RF, Bully SMG, V22 Volt Thrower, BRRT

Кроме того, Bungie планирует провести технический тест игры с 22 по 28 октября. Игроки смогут заранее опробовать часть контента и оценить баланс вооружения перед полноценным запуском проекта.

Пользователи считают, что если Sony действительно решить продавать игру за $40 - то компанию ждёт еще один оглушительный провал, а игра рискует повторить судьбу Concord. Такого же мнения придерживается и известный инсайдер Том Хендерсон:

Думаю, даже если она будет бесплатной, Marathon будет нелегко, но как платная игра у нее вообще нет шансов. Ждите мрачных заявлений от студии после релиза, если он вообще произойдет.
Антон Патриарх Логвинов
и тематические косметические бонусы для Destiny 2

Покупаешь новую игру, а получаешь залупную косметику для другой игры. Почему бы и нет

MNM 777
Иваныч из Тулы

В мире, где рынок уже перенасыщен мультиплеерными стрелялками, у новой игры есть только один шанс зацепить аудиторию - бесплатность. Видимо, Марафон очередной проект от Сони для распила бюджета и вывода денег на счета нужных людей.

Пэцка Глазэк

выдайть этому тому хендерсону хавняновую медальку ИКСПЕРТА!!!

Retro_Gamer

Concord, FAIRGAME$, Marathon...

Сколько ещё сотен миллионов им нужно потратить на это, чтобы понять, насколько бредовая затея пытаться создать свою дойную корову в мире, перенасыщенном уже давно существующими free-to-play проектами?

Тем более не имея практически никакого опыта в этом направлении и пихая туда повестку.

0x0101

АХАХАХА. Через сколько недель сервера игры закроются?

Raphtallia

Оно еще и денег стоит? 😮