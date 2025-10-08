Слух: цена Marathon составит $40 - Том Хендерсон и пользователи считают, что игру можно хоронить уже сейчас

По данным инсайдера Colony Deaks, шутер Marathon поступит в продажу по цене в $40. Версия Deluxe будет стоить $60 и будет включать специальные токены сезонного пропуска общей стоимостью около $30. Точные механики их использования пока не раскрыты. Сам пропуск обойдётся примерно в $10 и даст доступ к косметическим бонусам без элементов "pay-to-win".
Пользователи, оформившие предзаказ, получат набор декоративных предметов, включая розовый скин для пистолета, эмблему, фон профиля, наклейку и тематические косметические бонусы для Destiny 2.
На релизе в Marathon ожидается 28 видов оружия, хотя их количество может измениться. В арсенале будут штурмовые винтовки, пистолеты, пулемёты, дробовики, снайперские винтовки и рельсотроны.
Оружие:
- Штурмовые винтовки: Overrun AR, V75 Scar, Impact HAR, M77 AR
- Снайперские винтовки: Outland, V99 Channel Rifle, Longshot
- Пистолеты: V11 Punch, CE Tactical Sidearm, Magnum MC
- Рельсотроны: V00 Zeus RG, Ares RG
- Дробовики: Misriah 2442, V85 Circuit Breaker, WSTR Combat Shotgun
- Пулеметы: Retaliator LMG, Demolition HMG, Conquest LMG
- Полуавтоматические винтовки: Hardline PR, Repeater PR, V66 Lookout, B33 Volley Rifle, Twin Tap HBR, Stryder M1T
- Пистолеты-пулеметы: Copperhead RF, Bully SMG, V22 Volt Thrower, BRRT
Кроме того, Bungie планирует провести технический тест игры с 22 по 28 октября. Игроки смогут заранее опробовать часть контента и оценить баланс вооружения перед полноценным запуском проекта.
Пользователи считают, что если Sony действительно решить продавать игру за $40 - то компанию ждёт еще один оглушительный провал, а игра рискует повторить судьбу Concord. Такого же мнения придерживается и известный инсайдер Том Хендерсон:
Думаю, даже если она будет бесплатной, Marathon будет нелегко, но как платная игра у нее вообще нет шансов. Ждите мрачных заявлений от студии после релиза, если он вообще произойдет.
Покупаешь новую игру, а получаешь залупную косметику для другой игры. Почему бы и нет
В мире, где рынок уже перенасыщен мультиплеерными стрелялками, у новой игры есть только один шанс зацепить аудиторию - бесплатность. Видимо, Марафон очередной проект от Сони для распила бюджета и вывода денег на счета нужных людей.
выдайть этому тому хендерсону хавняновую медальку ИКСПЕРТА!!!
Concord, FAIRGAME$, Marathon...
Сколько ещё сотен миллионов им нужно потратить на это, чтобы понять, насколько бредовая затея пытаться создать свою дойную корову в мире, перенасыщенном уже давно существующими free-to-play проектами?
Тем более не имея практически никакого опыта в этом направлении и пихая туда повестку.
АХАХАХА. Через сколько недель сервера игры закроются?
Оно еще и денег стоит? 😮