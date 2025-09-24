СМИ: Marathon пропустит State of Play так как Bungie еще не готова снова показать его публике

PlayStation анонсировала новый State of Play, который пройдет сегодня в полночь . Во время трансляции зрители увидят игры от внутренних команд Sony и сторонних разработчиков, включая уже подтвержденный Saros. Однако, по данным Forbes, Marathon не будет показан на мероприятии, поскольку Bungie пока не готова вновь вывести игру в центр внимания.

Ранее релиз Marathon, первоначально запланированный на 23 сентября, был перенесен на более поздний срок. Причинами переноса стали обвинения в плагиате некоторых ресурсов и негативная реакция сообщества, которая потребовала пересмотра стратегии продвижения проекта. Forbes уточняет, что пока не стоит ожидать анонса новой бета-версии или даты выхода — Bungie продолжает соблюдать молчание.

Источники предполагают, что возможные новости могут появиться только в ноябре, когда компания обещала раскрыть новости и уточнить новое окно запуска игры «осенью». По данным Forbes, Marathon проходит несколько этапов закрытой альфа-версии, на этот раз с строгими соглашениями о неразглашении, чтобы избежать хаоса, который возник вокруг предыдущей альфа-версии. Тогда участники могли делиться подробностями игры, несмотря на её неполноту, что вызвало негативное восприятие у аудитории.

Пока неизвестно, как Bungie разрешила вопрос с удалением спорных ресурсов и достигнуты ли соглашения с вовлеченными художниками. PlayStation продолжает инвестировать в игры с живым сервисом, извлекая уроки из ошибок прошлых проектов вроде Concord и Marathon, и планирует постепенно возвращать внимание к этому амбициозному проекту.