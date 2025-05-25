Sony боится получить еще один Concord? По данным журналиста, Sony отменила рекламную компанию Marathon

Новый экстракшн-шутер Marathon недавно стал объектом обсуждений среди геймеров из-за обвинений в плагиате, связанных с работами художницы Antireal. Издание Forbes сообщило о том, что на фоне скандала Sony передвинула рекламную компанию игры на середину лета:

Однако по данным журналиста Колина Мориарти, команда маркетинга Sony еще сильнее пересмотрела стратегию продвижения игры:

Источник, осведомлённый о маркетинговых планах на важном зарубежном рынке, сообщил мне, что у Marathon больше нет намерений проводить запланированные платные рекламные кампании. Я не могу точно сказать, связано ли это с недавним скандалом или было решением с самого начала, но такой ход считается довольно необычным для проекта такого масштаба.

Отмена уже оплаченной рекламной компании - серьезный шаг, на который издатели идут крайне редко. По всей видимости Sony опасается очередного крупного провала, как это случилось с Concord, и решила дать Bungie больше времени на разработку игры - если информация об отмене рекламной компании Marathon подтвердится, то с большой долей вероятности игра будет перенесена на более поздний срок.

На данный момент релиз Marathon по-прежнему запланирован 23 сентября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series S|X.