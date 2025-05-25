Sony боится получить еще один Concord? По данным журналиста, Sony отменила рекламную компанию Marathon

Новый экстракшн-шутер Marathon недавно стал объектом обсуждений среди геймеров из-за обвинений в плагиате, связанных с работами художницы Antireal. Издание Forbes сообщило о том, что на фоне скандала Sony передвинула рекламную компанию игры на середину лета:
Однако по данным журналиста Колина Мориарти, команда маркетинга Sony еще сильнее пересмотрела стратегию продвижения игры:
Источник, осведомлённый о маркетинговых планах на важном зарубежном рынке, сообщил мне, что у Marathon больше нет намерений проводить запланированные платные рекламные кампании. Я не могу точно сказать, связано ли это с недавним скандалом или было решением с самого начала, но такой ход считается довольно необычным для проекта такого масштаба.
Отмена уже оплаченной рекламной компании - серьезный шаг, на который издатели идут крайне редко. По всей видимости Sony опасается очередного крупного провала, как это случилось с Concord, и решила дать Bungie больше времени на разработку игры - если информация об отмене рекламной компании Marathon подтвердится, то с большой долей вероятности игра будет перенесена на более поздний срок.
На данный момент релиз Marathon по-прежнему запланирован 23 сентября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series S|X.
как показывает практика переносы кала не превращают кал в конфетку. Suicide Squad, Ассасин - переносы этих игр не спасли от провала.
Ассасин тут каким боком, там вроде все нормально
Настолько нормально, что скрывают продажи :) желаю Uбейсофтам банкротства, за такие игры
Отменить рекламную компанию это значит просто сэкономить деньги и увеличить прибыль с игры которая может и разойдется меньшим тиражом. Но явно принесет прибыль все равно.
"Отмена уже оплаченной рекламной компании" просчитался, но где?
Как же хейтеры будут гореть, когда оналйн игры перевалит за 1.000. Предвкушаю вкус победы на губах.
Наверно игру в авральном режиме переводят на F2P, иначе крах будет моментальный
Ну если не хотят значит надо отменять проект по другому никак доработки никак не помогут
Они отменили рекламную компанию вообще 🤣 // Great Muta