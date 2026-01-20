ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4 101 оценка

Sony готовится к релизу Marathon: DualSense и Pulse Elite получат лимитированный дизайн

butcher69 butcher69

Компания Sony представила лимитированные версии контроллера DualSense и беспроводной гарнитуры Pulse Elite, оформленные в стилистике Marathon — нового проекта от Bungie. Аксессуары поступят в продажу 5 марта, одновременно с релизом самой игры.

Стоимость тематического геймпада DualSense составит 85 долларов. Предварительные заказы на него откроются 29 января через сервис PlayStation Direct, а также у некоторых розничных партнёров. Контроллер получил уникальную цветовую схему и визуальные элементы, отсылающие к эстетике Marathon.

Беспроводная гарнитура Pulse Elite Marathon Limited Edition обойдётся в 170 долларов. В отличие от контроллера, она будет доступна исключительно на территории США и только через PlayStation Direct, что делает её особенно желанной для коллекционеров.

+ ещё 1 картинка

Ранее Bungie также выпустила свежий трейлер Marathon, приуроченный к старту предзаказов. Стандартное издание шутера оценили в 40 долларов, тогда как Deluxe-версия обойдётся в 60 долларов и предложит дополнительные бонусы.

Marathon выйдет 5 марта: Bungie официально объявила дату релиза и раскрыла состав Deluxe-издания
5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
нитгитлистер

ммда они в эту игру так много денег уже вбухали что сильно вряд ли закроют её через месяц. пару тройку лет явно будут старательно насиловать. может даже после кучи правок что-то нормлаьное получится

Тринадцатый

Пока выглядит как улучшенный арех. А арех стагнирует уже давно.