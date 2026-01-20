Sony готовится к релизу Marathon: DualSense и Pulse Elite получат лимитированный дизайн

Компания Sony представила лимитированные версии контроллера DualSense и беспроводной гарнитуры Pulse Elite, оформленные в стилистике Marathon — нового проекта от Bungie. Аксессуары поступят в продажу 5 марта, одновременно с релизом самой игры.

Стоимость тематического геймпада DualSense составит 85 долларов. Предварительные заказы на него откроются 29 января через сервис PlayStation Direct, а также у некоторых розничных партнёров. Контроллер получил уникальную цветовую схему и визуальные элементы, отсылающие к эстетике Marathon.

Беспроводная гарнитура Pulse Elite Marathon Limited Edition обойдётся в 170 долларов. В отличие от контроллера, она будет доступна исключительно на территории США и только через PlayStation Direct, что делает её особенно желанной для коллекционеров.

Ранее Bungie также выпустила свежий трейлер Marathon, приуроченный к старту предзаказов. Стандартное издание шутера оценили в 40 долларов, тогда как Deluxe-версия обойдётся в 60 долларов и предложит дополнительные бонусы.