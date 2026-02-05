Sony уверена в успехе Marathon после успешных тестов игры от Bungie

Sony выразила уверенность в новом шутере Marathon от Bungie после недавних игровых тестов, которые выявили как сильные стороны проекта, так и моменты, требующие доработки. Финансовый директор компании Лин Тао отметила, что все проблемные элементы уже были исправлены, и теперь издатель полностью готов к запуску игры на платформе PlayStation.
Marathon продолжает культовую трилогию 90-х, но предлагает современный мультиплеерный опыт: игроки управляют кибернетически улучшенными искателями ресурсов на космической колонии после катастрофы, а сюжет развивается в зависимости от решений игрока.
По словам Тао, исправления, внесённые после тестов, помогли студии устранить недостатки и усилить положительные элементы геймплея, благодаря чему Sony «очень уверена» в успехе проекта на рынке.
Игра выйдет 5 марта 2026 года, став первой крупной самостоятельной работой Bungie вне вселенной Destiny с 2014 года. Студия обещает свежий опыт и динамичный мультиплеер, который будет интересен как поклонникам оригинальной трилогии, так и новым игрокам.
Чтож, поглядим что будет на выходе.
Не это разноцветное чудо абстракции судя по трейлерам не взлетит!
хз че ее все хейтят, мода что-ли, но визуал прям сок, я балдею с такой стилистики ( реализм + футуризм + киберпанк )
А чего они все краской заляпаны ? Зашли в плохой район и их малолетки рисующие граффити отметелили и унизили ?
Камон. Это же сай-фай про очень далёкое будущее. А все оперативники буквально распечатаны на 3д-биопринтере
и как это оправдывает то что они как бомжары обляпаны краской, или что они в свободное от боёв время халтурят малярами на ближайшей стройке ?
это кислотный киберпанк. Вы же не задаёте вопросов почему в Atomic Heart всё выглядит в ретрофуристичном совьетпанке.
что за культовую трилогию оно продолжает?
Marathon (series)
ясно, настолько культовая что я впервые слышу о такой
Так Mac в 90х у тебя не были.
Я тоже уверен в провале.
Ну сони всегда были самоуверенными.
Уверенность sony , это как поверить простиоутке, что она девственница.
где-то я это уже слышал. привет concord