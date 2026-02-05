Sony уверена в успехе Marathon после успешных тестов игры от Bungie

Sony выразила уверенность в новом шутере Marathon от Bungie после недавних игровых тестов, которые выявили как сильные стороны проекта, так и моменты, требующие доработки. Финансовый директор компании Лин Тао отметила, что все проблемные элементы уже были исправлены, и теперь издатель полностью готов к запуску игры на платформе PlayStation.

Marathon продолжает культовую трилогию 90-х, но предлагает современный мультиплеерный опыт: игроки управляют кибернетически улучшенными искателями ресурсов на космической колонии после катастрофы, а сюжет развивается в зависимости от решений игрока.

По словам Тао, исправления, внесённые после тестов, помогли студии устранить недостатки и усилить положительные элементы геймплея, благодаря чему Sony «очень уверена» в успехе проекта на рынке.

Игра выйдет 5 марта 2026 года, став первой крупной самостоятельной работой Bungie вне вселенной Destiny с 2014 года. Студия обещает свежий опыт и динамичный мультиплеер, который будет интересен как поклонникам оригинальной трилогии, так и новым игрокам.