Sony заявила, что осознает риск запуска Marathon, оценив неоднозначную репутацию в жанре игр-сервисов

Отсутствие оптимизма у Sony по поводу запуска Marathon рисует мрачную картину его будущего.

После того, как в прошлом году директор Marathon покинул Bungie, появились сообщения о том, что разработка игры идет не совсем по плану. Официальное раскрытие информации еще больше запятнало негативный нарратив, поскольку кадры были обрушены на них дизлайками и критикой.

Затем, как Bungie выразила обеспокоенность негативным приемом Marathon, похоже, даже Sony считает, что его запуск не будет легкой прогулкой. Генеральный директор компании Хирико Тотоки уже учитывает неудачи в ожиданиях только потому, что Marathon — это игра-сервис.

В отчете о доходах за 2024-2025 финансовый год генеральный директор Sony Хирико говорит, что Marathon, будучи многопользовательским проектом, может повлиять на его успешность после запуска. Пессимистичная формулировка имеет смысл, учитывая неоднозначные результаты Sony в жанре live-сервисов в этом поколении.

Что касается Marathon, то здесь есть небольшой риск, поскольку это многопользовательский режим, но мы учли это в своих ожиданиях.

С одной стороны, Sony разбила все ожидания, выпустив Helldivers 2. Однако колоссальный провал Concord и многочисленные отмены таких проектов за последние несколько лет дали Sony более обоснованные ожидания относительно Marathon от Bungie.

Не помогает и то, что многие поклонники Marathon IP считают, что новая сервис-игра потерпит неудачу, как Concord, вместо того, чтобы добиться умеренного успеха. Многие геймеры уже недовольны художественным стилем и другими элементами игрового процесса Marathon.

Даже Sony не утверждает, что Marathon станет следующим крупным хитом PlayStation, таким как Helldivers 2. Тем не менее, компания ожидает, что игра поможет росту бизнес-группы SIE, как и другие предстоящие игры.