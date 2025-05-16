ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marathon 23.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4.9 61 оценка

Sony заявила, что осознает риск запуска Marathon, оценив неоднозначную репутацию в жанре игр-сервисов

KoRnEr KoRnEr
Отсутствие оптимизма у Sony по поводу запуска Marathon рисует мрачную картину его будущего.
Отсутствие оптимизма у Sony по поводу запуска Marathon рисует мрачную картину его будущего.

После того, как в прошлом году директор Marathon покинул Bungie, появились сообщения о том, что разработка игры идет не совсем по плану. Официальное раскрытие информации еще больше запятнало негативный нарратив, поскольку кадры были обрушены на них дизлайками и критикой.

Разработку сетевого шутера Marathon от Bungie возглавил ключевой геймдизайнер Valorant

Затем, как Bungie выразила обеспокоенность негативным приемом Marathon, похоже, даже Sony считает, что его запуск не будет легкой прогулкой. Генеральный директор компании Хирико Тотоки уже учитывает неудачи в ожиданиях только потому, что Marathon — это игра-сервис.

"Мы подвели. Пожалуйста, не наказывайте других за наши ошибки": бывший разработчик Concord встал на защиту Marathon

В отчете о доходах за 2024-2025 финансовый год генеральный директор Sony Хирико говорит, что Marathon, будучи многопользовательским проектом, может повлиять на его успешность после запуска. Пессимистичная формулировка имеет смысл, учитывая неоднозначные результаты Sony в жанре live-сервисов в этом поколении.

Что касается Marathon, то здесь есть небольшой риск, поскольку это многопользовательский режим, но мы учли это в своих ожиданиях.

С одной стороны, Sony разбила все ожидания, выпустив Helldivers 2. Однако колоссальный провал Concord и многочисленные отмены таких проектов за последние несколько лет дали Sony более обоснованные ожидания относительно Marathon от Bungie.

Просчитались, но где? Продажи Concord прекращены, а сервера будут отключены уже на этой неделе

Не помогает и то, что многие поклонники Marathon IP считают, что новая сервис-игра потерпит неудачу, как Concord, вместо того, чтобы добиться умеренного успеха. Многие геймеры уже недовольны художественным стилем и другими элементами игрового процесса Marathon.

Даже Sony не утверждает, что Marathon станет следующим крупным хитом PlayStation, таким как Helldivers 2. Тем не менее, компания ожидает, что игра поможет росту бизнес-группы SIE, как и другие предстоящие игры.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
kotasha

Та эта игра провалиться в след за конкордом.

6
hpi

Осознанно не осознают. Такой вот парадокс.

Это вам не консоли по себестоимости продавать а зарабатывать на играх.

1
AGS37

о, уже выпускают concord 2

1
Нехтер Сеченов

Arc Raiders такой, ага такой, ну да, ну да пошел я нахер

0x0101

Танец на граблях.