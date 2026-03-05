ЧАТ ИГРЫ
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4 158 оценок

Состоялся релиз научно-фантастического шутера Marathon

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Состоялся релиз научно-фантастического шутера Marathon — новой игры студии Bungie, известной по сериям Halo и Destiny. Проект доступен на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК.

Новая игра Marathon представляет собой PvPvE-экстракшн-шутер: игроки выступают в роли «раннеров» — кибернетических наёмников, отправляющихся на опасные вылазки на заброшенную колонию Tau Ceti IV. Во время рейдов команды собирают ценный лут, сражаются с ИИ-противниками и другими игроками, после чего должны успешно эвакуироваться, чтобы сохранить добычу. Важную роль играет взаимодействие с различными фракциями и выполнение контрактов, которые постепенно раскрывают историю мира.

Игрок оказывается на борту огромного корабля-призрака над заброшенной колонией на планете Тау Кита IV. Под управлением находится Бегун — кибернетический наёмник, ищущий сокровища, артефакты и тайны древних технологий. В процессе можно развивать способности персонажа, улучшать экипировку, исследовать мир и объединяться с другими игроками для совместных вылазок.

Первый сезон получил название Death is the First Step и откроет доступ к новым зонам, включая загадочный Cryo Archive на борту заброшенного корабля Marathon. В течение ближайших месяцев разработчики также планируют добавить рейтинговый режим, новые события и дополнительное снаряжение, продолжая развивать игру как долгосрочный сервис.

28
16
Комментарии:  16
24
ОгурчикЮрец

Ну пока не плохо, и все таки только четверг.

Ну все равно зря переживали, что у них сервера не выдержат сразу на старте.

Посмотрим через неделю, будет ли такой онлайн.

(Если что игра не нравится, ну каждому своё)

5
Neko-Aheron

Почитал, что пишут в обсуждениях и я в ох*** от этих соевых. Сами ноют, что мы их гнобим, а как только человек выражает ( при этом спокойно и без негатива ) мнение о демо то сразу его шлют, говорят убиться и так далее.

По поводу самой игры... ну, ждем месяц, как я и говорил. В выходной пик будет до 100к, а дальше спад. Я вообще не понимаю, какого хрена это покупать.

5
МАХАН МАХАНОВИЧ

Предпоследний шанс возрождения конкорда

4
Mersedy

Когда закрытие?

4
