Состоялся релиз научно-фантастического шутера Marathon — новой игры студии Bungie, известной по сериям Halo и Destiny. Проект доступен на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК.

Новая игра Marathon представляет собой PvPvE-экстракшн-шутер: игроки выступают в роли «раннеров» — кибернетических наёмников, отправляющихся на опасные вылазки на заброшенную колонию Tau Ceti IV. Во время рейдов команды собирают ценный лут, сражаются с ИИ-противниками и другими игроками, после чего должны успешно эвакуироваться, чтобы сохранить добычу. Важную роль играет взаимодействие с различными фракциями и выполнение контрактов, которые постепенно раскрывают историю мира.

Игрок оказывается на борту огромного корабля-призрака над заброшенной колонией на планете Тау Кита IV. Под управлением находится Бегун — кибернетический наёмник, ищущий сокровища, артефакты и тайны древних технологий. В процессе можно развивать способности персонажа, улучшать экипировку, исследовать мир и объединяться с другими игроками для совместных вылазок.

Первый сезон получил название Death is the First Step и откроет доступ к новым зонам, включая загадочный Cryo Archive на борту заброшенного корабля Marathon. В течение ближайших месяцев разработчики также планируют добавить рейтинговый режим, новые события и дополнительное снаряжение, продолжая развивать игру как долгосрочный сервис.