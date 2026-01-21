Сравнения Marathon с провальным Concord были болезненными, но экс-арт-директор Bungie по-прежнему верит в проект

Экс-арт-директор серии Marathon, покинувший Bungie незадолго до объявления даты релиза нового шутера, прокомментировал волну сравнений игры с неудачным сервисным проектом Sony — Concord. По его словам, подобные параллели было неприятно читать, однако они не поколебали его уверенности в художественном направлении Marathon.
В интервью он отметил, что старался не принимать критику близко к сердцу и сосредотачивался на том, за что отвечал лично — визуальной части проекта. Разработчик подчеркнул, что не контролирует геймдизайн или ключевые решения по развитию игры, но за стиль, эстетику и общее художественное видение ему по-настоящему не стыдно.
Он также добавил, что, несмотря на негатив в сети и попытки обесценить работу команды, именно искусство остаётся тем, чего у него невозможно отнять. По его мнению, Marathon удалось создать яркую и запоминающуюся визуальную идентичность — даже если она оказалась спорной, она по крайней мере вызвала реакцию, в отличие от безразличия, с которым многие встретили Concord.
Разработчик признал, что судьба Marathon во многом оказалась вопросом неудачного тайминга: игра попала в тень другого громкого провала, хотя проекты не связаны напрямую. Он сравнил ситуацию с «не тем местом и не тем временем», подчеркнув, что такие вещи редко бывают личными.
Также он назвал Marathon большим риском для Bungie. По его словам, студия вложила в проект годы работы и сотни миллионов долларов, начиная с небольшой команды и постепенно разрастаясь до сотен сотрудников. В таких условиях любое нестандартное решение становится особенно тяжёлым, поскольку каждый день разработки — это серьёзные финансовые потери.
Несмотря на все сложности, экс-арт-директор считает, что подобные рискованные проекты всё ещё важны для индустрии, хотя и сомневается, что издатели будут готовы финансировать столь дорогие и неопробованные идеи ещё долго.
потом когда онлайн будет максимум 100 человек , опять скажут что игроки не те и не поняли их эту задумку с цветастыми клоунами
Хз где вы находите клоунов и повестку в этой игре. Мне лично нравятся как выглядят местные панкушки.
Вообще местный дизайн явно вдохновлялся японскими киберпанк произведениями 90х.
Другой вопрос, то что играть это все будет жиденько скорее всего. Импакт от оружия по демонстрациям, как будто не сильно изменился с Дестени.
Чел, они это за 40$ толкать собрались.
Существует куча бесплатных и более интересных игр. Они не смогут предложить ничего, что оправдывало бы цену игры.
А сама она как по мне вообще крайне стрёмная.
Они даже свою Destiny 2 в порядок привести не могут.
нулевой ты хоть раз видел игру которая в топе предзаказов и там 100 человек было ? явно будет куда больше , минимум тысяч 50, я не топлю за игру, и врятли куплю, но как минимум прослежу за ней и если понравится, то почему бы и нет
Чисто по человечески жаль разрабов.Тяжело в такой атмосфере проект финалить.
С одной стороны сони давлеет мол "вы не можете проепатся" а с другой дебики в интернете с синдромом конкорда головного мозга.
Надеюсь вытянут и проект выстрелит.
Визуал мне нравится,первый синематик вообще бомба,очень смело как для сетевого шутера.
Верить в проект, созданный исключительно для выкачивания лёгких денег, тем более после Concord - здесь вопрос лишь в том, как быстро серверы игры закроют. В ней нет абсолютно никакого смысла.
Вкладывать в это сотни миллионов и пытаться толкать фанатам за 40$ - это показатель того, во что превратились нынешние Bungie и Sony, которые пойдут на всё ради мечты о дойной корове.