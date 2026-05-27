Стадия дожития запущена: Marathon отдают бесплатно на PlayStation 5 ради кратковременного спасения онлайна

Разработчики из студии Bungie объявили о проведении бесплатной недели в своем сетевом шутере Marathon на консоли PlayStation 5. Акция пройдет в период с 2 июня по 9 июня 2026 года. Она позволит всем желающим опробовать игру без ограничений. Для участия в мероприятии пользователям даже не потребуется активная подписка PlayStation Plus.

Эта инициатива приурочена к запуску 2 сезона, который принесет в игру новую карту, дополнительный класс персонажа, а также сезонные испытания. Вместе с началом нового сезона разработчики проведут полный сброс прогресса экипировки для всех игроков, что должно уравнять шансы новичков и ветеранов на старте. Весь накопленный за время бесплатных дней прогресс можно будет перенести в полную версию игры в случае ее покупки.

Помимо этого, авторы подготовили масштабное обновление системы развития персонажей и внесли улучшения в игровой процесс. В официальном блоге упоминаются увеличенная скорость прокачки фракций, расширенное хранилище, переработка некоторых наиболее утомительных контрактов и другие изменения, повышающие комфорт от игрового процесса.

Напомним, что релиз Marathon состоялся 5 марта 2026 года. Несмотря на сдержанные отзывы пользователей, разработчики планируют активно поддерживать проект и развивать его историю на протяжении многих лет.