Стало известно точное время запуска Marathon

Разработчики из Bungie раскрыли детали релиза научно-фантастического шутера Marathon. Игра выходит 5 марта, и студия уже сообщила, когда серверы станут доступны для игроков по всему миру.
Для игроков из России запуск состоится в 21:00 по московскому времени.
Проект появится сразу на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam). Также разработчики подтвердили, что игра поддерживает кроссплей и кросс-прогресс, поэтому пользователи смогут играть вместе независимо от платформы и сохранять прогресс между устройствами.
Игроки, оформившие предзаказ, могут заранее скачать клиент игры. Разработчики уточнили, что участникам недавнего стресс-теста серверов придётся загрузить новую версию клиента, так как тест проходил на отдельной сборке.
На релизе в игре будут доступны:
- 6 фракций, включая Sekiguchi Genetics
- 6 типов персонажей (Runner shells)
- 3 игровые зоны
- 28 видов оружия и система модификаций
- косметические предметы и элементы сюжета через Codex
Одна из локаций — Outpost — откроется на следующий день после релиза, когда игроки достигнут 12 уровня.
Некоторые элементы добавят чуть позже:
- Cryo Archive — эндгейм-зона внутри заброшенного корабля UESC Marathon
- рейтинговый режим — ожидается во второй половине марта вместе с первым сезоном
Игроки, участвовавшие в тестировании Server Slam, получат специальные косметические награды. Также в период запуска будут доступны Twitch Drops, которые можно заработать за просмотр стримов по игре.
В Bungie предупредили, что в день релиза возможны очереди при входе на серверы. Студия обещает публиковать обновления о состоянии сервисов через официальные каналы и Discord-сервер проекта.
Полноценный запуск Marathon станет первым крупным релизом студии за несколько лет и фактически откроет новую главу для одноимённой научно-фантастической серии.
А точно время закрытия еще не озвучили?
Даю игре месяц и не более… такое уродство долго не проживет
Как же адепты секты банжи сегодня взвоют увидев около нулевой онлайн и закрытие серверов под конец месяц, просто хочу посмотреть на их лица))))
Через 6-12 месяцев перейдут на F2P моделью. По сути бета-тест за $40
Ура! Дождались выхода Конкорд 3. Конкорд 2 продержался 45 дней, сколько же мы сможем наслаждаться 3й частью?