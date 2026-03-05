ЧАТ ИГРЫ
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
3.9 152 оценки

Стало известно точное время запуска Marathon

IKarasik IKarasik

Разработчики из Bungie раскрыли детали релиза научно-фантастического шутера Marathon. Игра выходит 5 марта, и студия уже сообщила, когда серверы станут доступны для игроков по всему миру.

Для игроков из России запуск состоится в 21:00 по московскому времени.

Проект появится сразу на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam). Также разработчики подтвердили, что игра поддерживает кроссплей и кросс-прогресс, поэтому пользователи смогут играть вместе независимо от платформы и сохранять прогресс между устройствами.

Игроки, оформившие предзаказ, могут заранее скачать клиент игры. Разработчики уточнили, что участникам недавнего стресс-теста серверов придётся загрузить новую версию клиента, так как тест проходил на отдельной сборке.

На релизе в игре будут доступны:

  • 6 фракций, включая Sekiguchi Genetics
  • 6 типов персонажей (Runner shells)
  • 3 игровые зоны
  • 28 видов оружия и система модификаций
  • косметические предметы и элементы сюжета через Codex

Одна из локаций — Outpost — откроется на следующий день после релиза, когда игроки достигнут 12 уровня.

Некоторые элементы добавят чуть позже:

  • Cryo Archive — эндгейм-зона внутри заброшенного корабля UESC Marathon
  • рейтинговый режим — ожидается во второй половине марта вместе с первым сезоном

Игроки, участвовавшие в тестировании Server Slam, получат специальные косметические награды. Также в период запуска будут доступны Twitch Drops, которые можно заработать за просмотр стримов по игре.

В Bungie предупредили, что в день релиза возможны очереди при входе на серверы. Студия обещает публиковать обновления о состоянии сервисов через официальные каналы и Discord-сервер проекта.

Полноценный запуск Marathon станет первым крупным релизом студии за несколько лет и фактически откроет новую главу для одноимённой научно-фантастической серии.

15
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Barred

А точно время закрытия еще не озвучили?

14
Neko-Aheron

Даю игре месяц и не более… такое уродство долго не проживет

9
MatureUrchard

Как же адепты секты банжи сегодня взвоют увидев около нулевой онлайн и закрытие серверов под конец месяц, просто хочу посмотреть на их лица))))

5
Фаршированные Яйца

Через 6-12 месяцев перейдут на F2P моделью. По сути бета-тест за $40

3
caliskan

Ура! Дождались выхода Конкорд 3. Конкорд 2 продержался 45 дней, сколько же мы сможем наслаждаться 3й частью?

3
