Стало известно точное время запуска Marathon

Разработчики из Bungie раскрыли детали релиза научно-фантастического шутера Marathon. Игра выходит 5 марта, и студия уже сообщила, когда серверы станут доступны для игроков по всему миру.

Для игроков из России запуск состоится в 21:00 по московскому времени.

Проект появится сразу на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam). Также разработчики подтвердили, что игра поддерживает кроссплей и кросс-прогресс, поэтому пользователи смогут играть вместе независимо от платформы и сохранять прогресс между устройствами.

Игроки, оформившие предзаказ, могут заранее скачать клиент игры. Разработчики уточнили, что участникам недавнего стресс-теста серверов придётся загрузить новую версию клиента, так как тест проходил на отдельной сборке.

На релизе в игре будут доступны:

6 фракций, включая Sekiguchi Genetics

6 типов персонажей (Runner shells)

3 игровые зоны

28 видов оружия и система модификаций

косметические предметы и элементы сюжета через Codex

Одна из локаций — Outpost — откроется на следующий день после релиза, когда игроки достигнут 12 уровня.

Некоторые элементы добавят чуть позже:

Cryo Archive — эндгейм-зона внутри заброшенного корабля UESC Marathon

рейтинговый режим — ожидается во второй половине марта вместе с первым сезоном

Игроки, участвовавшие в тестировании Server Slam, получат специальные косметические награды. Также в период запуска будут доступны Twitch Drops, которые можно заработать за просмотр стримов по игре.

В Bungie предупредили, что в день релиза возможны очереди при входе на серверы. Студия обещает публиковать обновления о состоянии сервисов через официальные каналы и Discord-сервер проекта.

Полноценный запуск Marathon станет первым крупным релизом студии за несколько лет и фактически откроет новую главу для одноимённой научно-фантастической серии.